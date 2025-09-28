Juventus, proposta irrinunciabile per Locatelli: può partire a gennaio

I bianconeri stanno valutando con estrema attenzione il da farsi: il colpo di scena che riguarda il centrocampista

Nonostante qualche spunto lanciato da Teun Koopmeiners e l’ottimo ingresso in campo di McKennie, il centrocampo della Juventus ha evidenziato nuovi limiti strutturali anche contro l’Atalanta. Intanto, non è di certo passata inosservata la scelta tecnica di Tudor che ha deciso di lasciare in panchina Manuel Locatelli.

In realtà non è la prima volta che la ‘staffetta’ tra l’olandese e l’ex Sassuolo imponga al tecnico croato scelte più o meno oculate. Ancor più degne di nota, semmai, sono le voci riguardanti il futuro del play maker italiano che, secondo quanto riferito da Daily Briefing, sarebbe diventato oggetto del desiderio di diversi club inglesi.

Ai vari Newcastle, Aston Villa e West Ham si sarebbe infatti aggiunto il Chelsea, a caccia di un nuovo innesto nella zona nevralgica del campo soprattutto se dovesse concretizzarsi la partenza di Andrey Santos (che piace e non poco proprio alla Juventus).

Con Enzo Fernandez e Moises Caicedo titolari più o meno inamovibili, il brasiliano si sta guardando intorno per capire il da farsi. Il che, uniti ai problemi in termini di infortunio patiti da Romeo Lavia, metterebbe i Blues nelle condizioni di aprire nuovamente i cordoni della borsa.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: forcing per Locatelli, jolly da 40 milioni

Dopo aver rispedito in estate le sirene dall’Arabia, dunque, per Locatelli potrebbero aprirsi nuovi interessanti scenari, questa volta in Premier League, ma non solo. In un mosaico ancora tutto da comporre, anche il Bayer Leverkusen avrebbe infatti cominciato a sondare il terreno per capire eventuali margini di manovra.

Ad ogni modo, risulta piuttosto complicato ipotizzare una cessione di Locatelli in tempi relativamente brevi. Lo scenario, però, potrebbe cambiare nel caso in cui nelle prossime settimane uno dei club menzionati decidesse di mettere sul piatto una proposta importante, quantificabile nell’ordine dei 40 milioni di euro.

A quel punto, avendo già battuto diverse piste per rinforzare la zona nevralgica del campo, Comolli potrebbe ritagliarsi interessanti spazi di manovra in entrata. Il tutto senza trascurare l’interessamento della Juventus per Milinkovic Savic, profilo attenzionato dall’area tecnica bianconera a prescindere dalla permanenza o meno di Locatelli. Scenario in evoluzione.