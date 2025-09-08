Atalanta
È il sogno della Juve, ha rifiutato l’Arabia: salta l’affare da 68 milioni

Sogno di mercato della Juventus, il nuovo talento sudamericano ha resistito ai soldi arabi

Sempre più incline a puntare anche su giovani di talento, la Saudi Pro League, complice anche la regolamentazione sul numero di stranieri in lista, negli ultimi tempi sta avendo più difficoltà nel trattenere gli stessi in Arabia. L’ultimo caso scottante riguarda Marcos Leonardo.

L’ex obiettivo della Roma non è stato inserito nella rosa del campionato e secondo i media brasiliani potrebbe chiedere la rescissione alla FIFA.

Capocannoniere del Mondiale per Club (4 reti come Di Maria, Garcia e Guirassy), l’attaccante brasiliano non può essere utilizzato da Simone Inzaghi per consentire di schierare i nuovi acquisti stranieri dell’Al-Hilal.

Al netto del caso singolo, la tendenza negli ultimi anni ha portato anche diversi giovani – soprattutto sudamericani – ad accettare i mega ingaggi sauditi. Come sempre, tuttavia, ci sono le eccezioni che confermano la regola.

Dalla Juve all’Arabia: Andrey Santos ha deciso

Reduce dall’anno e mezzo di prestito molto proficuo allo Strasburgo, Andrey Santos ha stregato i club di mezza Europa, Juve compresa, grazie a questi numeri:

  • 45 presenze, di cui 43 in Ligue 1
  • 12 gol, di cui 11 in campionato
  • 5 assist, di cui 4 in campionato
  • eletto miglior giovane della Ligue 1 2024/25

Come raccontato su Calciomercato.it, tuttavia, il Chelsea non ha mai aperto al prestito del giocatore, valutando il centrocampista brasiliano più di 50 milioni di euro. Dopo aver rifiutato una proposta del West Ham a fine mercato, i Blues ne hanno ricevuta un’altra dall’Arabia in questi giorni.

Secondo ‘The Mirror’, infatti, Al-Qadsiah avrebbe messo sul piatto ben 59,5 milioni di sterline (68,6 milioni di euro al cambio attuale), per acquistare il centrocampista 21enne.

Attualmente impegnato con il Brasile di Carlo Ancelotti, l’ex Vasco da Gama avrebbe rifiutato le promesse di un lauto ingaggio per giocarsi le sue carte a Londra e conservare la Seleçao anche per i Mondiali.

Lo stesso Enzo Maresca, d’altronde, ha pubblicamente elogiato il giocatore dichiarando di essere felice della sua permanenza a Londra. Come in agosto, il Chelsea ha nuovamente innalzato il muro rispedendo al mittente la proposta araba.

