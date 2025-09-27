Atalanta
Rottura legamento crociato e stagione finita: il Milan torna sul mercato

“Un anno di stop” e sostituto a gennaio, o forse no. Le ultime sui rossoneri

Neanche una partita intera è durata la sua stagione. L’infortunio rimediato in coppa è grave e lo stop sarà molto lungo. Così inevitabilmente può cambiare il mercato, perlomeno in parte, del Milan di Allegri.

Max Allegri prima di una partita del Milan
Rottura legamento crociato e stagione finita: il Milan torna sul mercato

“Fuori un anno”: così ha sentenziato Slot in merito all’infortunio rimediato da Giovanni Leoni verso lo scadere della gara di Carabao Cup contro il Southampton. Il giovane centrale strappato al Parma e alle big di Serie A ha subito la rottura del legamento crociato nel giorno del debutto ufficiale coi ‘Reds’, un debutto con tanto di maglia da titolare.

Leoni ha detto addio a questa stagione e alla possibilità, ammesso che l’Italia si qualifichi, di disputare il Mondiale 2026. La sfortuna con il diciottenne ci ha visto, purtroppo, fin troppo bene e ora per il difensore romano comincia già il difficile visto che recuperare appieno da un infortunio così pesante, tornando ad essere ciò che si era prima, non è mai scontato. La giovanissima età, però, giocherà senz’altro in suo favore. 

Leoni lascia il campo in barella
Infortunio Leoni: un anno di stop

Il ko di Leoni potrebbe spingere il Liverpool a tornare sul mercato nella prossima finestra invernale. Naturalmente per prendere un altro centrale di difesa: in tal senso è stato già rilanciato il nome di Guehi, sempre in scadenza a giugno col Crystal Palace e a un passo dai ‘Reds’ sul finire della scorsa sessione estiva. Il 25enne anglo-ivoriano risulta essere anche nel mirino della Juventus.

Milan, il Liverpool può bloccare di nuovo la partenza di Gomez dopo il ko di Leoni

Ma il Liverpool potrebbe anche scegliere di non prendere un sostituto, bloccando di nuovo la partenza di Joe Gomez. E questa sarebbe una cattiva notizia per il Milan, il quale non avrebbe mollato del tutto il ventottenne londinese dopo averlo trattato per diversi giorni verso la conclusione del calciomercato passato.

Joe Gomez in azione con il Liverpool
Milan, il ko di Leoni riallontana Joe Gomez

In scadenza nel 2027, fin qui Gomez ha però giocato pochissimo. Dunque potrebbe chiedere di partire a gennaio qualora i rossoneri dovessero riprovarci in maniera concreta.

