L’infortunio di Leoni mette nei guai la Juve: accordo e addio a gennaio

Intreccio con Bremer in vista del prossimo calciomercato invernale

Purtroppo la stagione di Giovanni Leoni con il Liverpool è già finita. Maledetto il minuto 81 della sfida di Carabao Cup con il Southampton: era la prima in assoluto del giovane difensore con la maglia dei ‘Reds’, la prima in assoluto anche da titolare. Per il classe 2006 diagnosi impietosa: rottura del legamento crociato anteriore. Secondo ‘TeamTalk’ il grave infortunio accorso all’ex Parma obbligherà la squadra di Slot a tornare sul calciomercato per un sostituto.

In questi giorni, non a caso, è stato riaccostato al Liverpool il nome di Gleison Bremer, pilastro della difesa della Juventus. In Serie A e in casa bianconera nessuno è davvero incedibile, forse neanche Yildiz, tuttavia per strappare il brasiliano a Tudor nel bel mezzo della stagione servirebbe una proposta alquanto indecente che gli inglesi non appaiono intenzionati a formulare.

Stando alla medesima fonte, i campioni d’Inghilterra potrebbero verosimilmente rivolgersi al mercato interno. Il profilo che suscita maggiore interesse sarebbe sempre quello di Marc Guehi, a un passo dall’essere acquistato nella scorsa finestra estiva. L’affare col Crystal Palace è saltato solo perché l’allenatore degli Eagles Glasner minacciò di dimettersi in caso di cessione del centrale anglo-ivoriano.

Guehi nei radar della Juve, ma il Liverpool ci riprova. Così Bremer…

Alcune fonti britanniche sostengono che su Guehi abbia messo gli occhi la stessa Juventus, allettata dalla possibilità di ingaggiarlo a zero a fine stagione quando scadrà il suo contratto con il Crystal Palace. Ma per i bianconeri la strada in salita, proprio perché sul ventottenne sarebbe pronto a tornare all’assalto il Liverpool.

I ‘Reds’ hanno già trovato un accordo in estate col calciatore, dunque partirebbero davanti a tutti in caso di suo addio al Crystal Palace. Per la Juve ciò può rappresentare comunque una buona notizia, così la percentuale di rischio di perdere Bremer calerebbe di molto.