Arriva al posto di Bremer: il nuovo pilastro firma gratis

Il centrale via da Torino, ecco chi può prendere il suo posto: colpo a zero per la prossima estate

Nella Juventus che ha iniziato in maniera positiva la stagione, una delle note più liete è senza dubbio il ritorno in formazione di Gleison Bremer. Lo scorso anno, l’assenza del difensore si è sentita, eccome, togliendo solidità all’intera fase difensiva. E sulle sue prestazioni, si conta molto, in casa bianconera, per tornare ad alti livelli.

Non è un caso, non può esserlo, che in metà delle gare da lui disputate con la maglia della Juventus, la squadra non abbia subito gol. Una statistica che dice molto dell’importanza cruciale del numero 3 al centro della retroguardia, come ostacolo difficile da superare anche per gli attaccanti più arcigni.

Ma proprio il ritorno di Bremer in campo e il fatto che lo stia facendo subito ad alti livelli, fa sì che sul giocatore tornino improvvisi i rumours di mercato. A cui la Juventus è chiamata a rispondere.

Bremer, il Liverpool ci riprova: la Juventus si consola con Guehi

Su Bremer, c’è di nuovo il forcing del Liverpool, che già nell’estate 2024 aveva seguito con interesse il suo profilo. I ‘Reds’ rimangono tra i principali estimatori del ragazzo e stando a quanto viene riportato da ‘Team Talk’, in Inghilterra, presto potrebbero presentare una nuova offerta.

La tentazione di giocare con gli attuali campioni della Premier League potrebbe essere forte per Bremer, nonostante il giocatore abbia ringraziato la Juventus per il supporto nei lunghi mesi dell’infortunio e appaia più che dedito alla causa. La Juventus, di contro, avrebbe già l’alternativa. Tentando di portare a casa Marc Guehi, difensore britannico in scadenza di contratto col Crystal Palace a giugno e che a fine agosto per poco non si è trasferito proprio al Liverppol.