DIRETTA Conte: “Rrahmani e Buongiorno non giocheranno Milan-Napoli”

Antonio Conte in conferenza stampa presenta la sfida di campionato contro il Milan: primo big match per il Napoli in campionato

Il Napoli va in trasferta a San Siro per affrontare il Milan, in un inconrtro che ha già il sapore di sfida Scudetto. I destini di Antonio Conte e Massimiliano Allegri si sfiorano da 12 anni: in tutto questo tempo non si sono mai incrociati l’uno contro l’altro.

Il Napoli arriva a questo match a punteggio pieno: 12 punti in 4 gare di campionato. Il Milan è in scia, ha giocato anche in Coppa Italia, ma il mister ha fatto un po’ di turnover per far rifiatare qualche titolare. Gli azzurri hanno perso Buongiorno per almeno un paio di settimane a causa di un infortunio all’adduttore della coscia sinistra. In difesa spazio a Beukema. E al suo fianco ci sarà Juan Jesus. Rrahmani non ha recuperato. Due ballottaggi: Meret o Milinkovic-Savic e il dubbio tra Olivera e Spinazzola. In attacco tutte le strade portano ancora a Hojlund titolare.

Sulle condizioni di Rrahmani e Buongiorno: “Non è stata una settimana fortunata, Buongiorno e Rrahmani non ci saranno. E ci sono stati altri problemi. Durante l’annata arrivano i problemi, a volte capita che arrivino tutti insieme”

Sul Milan: “Inevitabile che quando giochi contro queste squadre sono tutti big match. Ogni anno partecipano per ambire al massimo. Abbiamo sempre rispetto di tutti, che si possano chiamare Juventus, Milan o Inter. O anche le meno ‘promosse’. San Siro sarà una bella vetrina per i ragazzi”

Sul divieto della trasferta ai tifosi residenti in Campania – “Noi abbiamo sempre una carica emotiva molto alta e molto forte. Chi gioca nel Napoli e chi vive la piazza sente questo entusiasmo e questa responsabilità. Non sapevo del divieto per i tifosi campani, ci dispiace”

Sulla Nazionale di Pallavolo maschile in finale di Coppa del Mondo: “Sono amico di Fefé, non diciamo nulla. Speriamo tocchi lo stesso destino del volley femminile. Sarei contento per i ragazzi e per Fefé De Giorgi”