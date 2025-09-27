Juventus, allarme Tudor: “Finirà come Allegri e Thiago Motta”

Il tecnico croato al centro del dibattito, situazione che inizia già a diventare delicata: i fantasmi del passato a Torino

La Juventus prosegue in un avvio di stagione che è stato abbastanza positivo, ma per il quale si attendono conferme. Eppure, c’è una problematica che può condizionare la stagione bianconera. Il giornalista Graziano Campi porta avanti il parallelismo tra Tudor, Allegri e Thiago Motta: il finale potrebbe essere lo stesso, a suo avviso.

Sul suo profilo ‘X’, Campi prende le mosse dalle dichiarazioni di ieri di Tudor in conferenza stampa contestate dai tifosi e ritiene che la posizione dell’allenatore a questo punto sia già a rischio, ma non per sua responsabilità, tutt’altro. Sotto accusa finiscono la società e il suo operato, nella visione del giornalista: “Tudor è sempre più solo, ogni giorno che passa – ha spiegato – Per la Juve è game over se anche i tifosi lo scaricano credendo a quello che si legge in giro. Che brutta cosa tocca vedere, Tudor lo stanno logorando come è avvenuto ad Allegri e Thiago Motta con Giuntoli“.

Oggi Juventus-Atalanta, snodo importante per Tudor: in palio punti per la vetta

Intanto, oggi la Juventus è attesa da un match delicato e importante. Allo Stadium, alle 18, di scena l’Atalanta, in uno scontro diretto significativo per la lotta al vertice.

Per qualche ora, la Juventus potrebbe issarsi al primo posto in solitaria, in caso di vittoria. Il match è fondamentale per riprendere confidenza con la vittoria, dopo i pareggi con Borussia Dortmund e Verona, provando magari ad approfittare di Milan-Napoli di domani. Ecco perché ci si attende una compagine bianconera concentrata e vogliosa dei tre punti. Tudor studia il tridente tutto frescehzza, con Yildiz e Adzic alle spalle di Openda. Una scelta coraggiosa, per provare a piegare la resistenza del connazionale Juric e dei suoi: anche se non è più l’Atalanta di Gasperini, è da non sottovalutare, tutt’altro.