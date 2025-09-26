Il Monza riparte da Backett Layne Ventures: ufficiale l’acquisizione del club. Tutte le novità

La società lombarda ha ufficialmente cambiato proprietà ed è pronta a ripartire con una nuova veste: tutte le grandi novità nel comunicato ufficiale

La notizia è ufficiale: il Monza ha un nuovo proprietario. Nella tarda giornata di ieri, 25 settembre, attraverso il proprio sito, il club ha comunicato il passaggio da Fininvest S.p.A. a Beckett Layne Ventures (BLV). Lo scorso 1° luglio era stata annunciata la cessione, che è stata certificata con il primo closing.

Come preannunciato già in estate, Fininvest manterrà il 20% delle quote societarie fino al prossimo mese di giugno, quando il 100% del club passerà a BLV. L’operazione era già nota da mesi. Solamente ieri, però, è stata confermata a seguito del completamento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e del verificarsi delle condizioni previste dall’accordo.

Il Monza diventa americano: la svolta nel club

Anche il Monza, dunque, passa in mano agli americani. Non una novità nel nostro paese. Più volte negli ultimi anni, i club di Serie A hanno abbracciato il mondo USA. Sono diverse le realtà gestite da fondi statunitensi, con imprenditori che hanno scelto di investire sul calcio italiano per entrare in business che ha evidentemente dato riscontri positivi.

All’interno del sito ufficiale del Monza, è possibile trovare le prime dichiarazioni ufficiali dei nuovi proprietari, Brandon Berger e Lauren Crampsie, partner di Backett Layne Ventures. Le parti si sono dette onorate dell’acquisizione di un club che ha vissuto anni recenti importanti e che vuole tornare tra i grandi.

Nel comunicato si legge:

“Desideriamo ringraziare la famiglia Berlusconi e il Gruppo Fininvest per la collaborazione dimostrata nei mesi di lavoro che ci hanno condotto sin qui. Vogliamo inoltre estendere il nostro ringraziamento a tutti i professionisti che ci hanno già accolto all’interno del Club e hanno facilitato il nostro ingresso durante la fase di gestione condivisa, a cominciare da Adriano Galliani, a cui va un caloroso augurio per il suo futuro“.

Poi prosegue:

“Oggi entriamo in una nuova fase di questa entusiasmante sfida e nel farlo avvertiamo tutta la responsabilità che deriva dalla gestione di un bene così prezioso come AC Monza. Di fronte al bagaglio di tradizioni e passioni rappresentato dal Club e dai suoi tifosi sentiamo il dovere di garantire serietà e impegno“.

Infine concludono:

“Ora siamo impazienti di intraprendere iniziative e promuovere progetti mirati alla crescita di AC Monza. L’obiettivo è di riportare quanto prima la squadra sui palcoscenici che merita, di valorizzare il suo legame con il proprio territorio e di soddisfare le ambizioni della propria gente”.

Nella giornata di oggi è previsto l’arrivo a Monza di Lauren Carampsie. Assisterà alla prima partita, contro il Padova, sabato prossimo. Per la prossima settimana, invece, prevista l’assemblea del Monza per l’approvazione della semestrale chiusa al 30 giugno 2025, che è di competenza del board uscente del club. Contestualmente verrà nominato il nuovo consiglio d’amministrazione.

Infine, giusto sottolineare come Beckett Layne Ventures sia già a lavoro da mesi per il piano di sviluppo del Monza. Tra le prime iniziative intraprese dalla nuova proprietà, una partnership con la Formula 1 per l’organizzazione di eventi collegati al Gran Premio.