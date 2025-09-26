Atalanta
Doppio colpo Inter, uno arriva subito: affare da 30 milioni | CM.IT

Foto dell'autore

Antenne sempre dritte per l’Inter sul mercato: Marotta e Ausilio pianificano un nuovo colpo per il mercato di gennaio

L’Inter cerca continuità di risultati in campo dopo le due vittorie di fila contro Ajax e Sassuolo, mentre fuori continua l’opera di monitoraggio sul mercato della dirigenza nerazzurra.

Marotta, le mosse sul mercato dell'Inter
Marotta, presidente dell’Inter (LaPresse) – Calciomercato.it

Antenne sempre dritte anche con la campagna trasferimenti chiusa per Ausilio e soci, con il Ds interista che di recente ha rimandato al mittente la corte dell’Al-Hilal di SImone Inzaghi in Arabia Saudita per continuare il matrimonio con la ‘Beneamata’. L’Inter ha un tesoretto da circa 30 milioni di euro per gennaio, con il club vicecampione d’Europa che potrebbe regalare ulteriori rinforzi a Chivu in caso di necessità.

Marotta e Ausilio hanno inseguito a lungo Lookman e Kone nell’ultimo mercato estivo, senza però trovare il via libera rispettivamente di Atalanta e Roma. A Chivu manca qualcosa e il tassello in questione potrebbe anche arrivare a Milano nella finestra invernale.

Calciomercato Inter, non solo Caprile: Fofana osservato speciale per gennaio

Intanto il posticipo di domani sera in casa del Cagliari sarà l’occasione per visionare da vicinissimo Elia Caprile, uno dei nomi caldi per la porta nerazzurra in caso d’addio di Sommer la prossima estate. L’Inter nelle scorse settimane ha già avuto dei contatti con l’entourage dell’ex Napoli, che sta continuando la sua crescita in Sardegna sfornando sempre prestazioni all’altezza. 

Malick Fofana (LaPresse) – Calciomercato.it

Caprile è stato riscattato dal Cagliari e adesso è sul taccuino di tutte le big italiane, considerando che oltre ai nerazzurri anche Milan e Juve hanno chiesto sondato il classe 2001. Il prezzo dell’estremo difensore potrebbe quindi ulteriormente lievitare rispetto ai 20 milioni della valutazione attuale del patron dei sardi Giulini.

Investimento questo però in prospettiva giugno, mentre tornando a gennaio l’Inter valuterebbe un’offensiva anticipata per Malick Fofana, sul taccuino di Ausilio e Baccin per il reparto offensivo. Come appreso da Calciomercato.it, il gioiello del Lione è stato osservato dagli emissari nerazzurri anche nelle prime uscite stagionali della squadra francese.

Un profilo con le caratteristiche di Fofana (esterno offensivo o trequartista con la capacità di saltare l’uomo) manca al momento nell’attacco di Chivu, con l’Inter che sta continuando a seguire con interesse le prestazioni del 20enne belga. Il Lione valuta Fofana 25-30 milioni di euro, la stessa cifra praticamente del tesoretto che Oaktree stanzierebbe a inizio 2026 per il mercato invernale… 

