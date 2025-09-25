Mistero per Inter e Napoli: il caso è doppio

Si infittisce il mistero che riguarda le squadre di Chivu e Conte. Dopo quattro giornate scatta la riflessione

Il Napoli conduce la classifica di Serie A inseguito dalla Juventus di Tudor che nell’ultimo fine settimana è incappata nel primo mezzo passo falso. Di battute a vuoto ne ha invece già fatte registrare l’Inter che si è recentemente ripresa con due successi tra campionato e Champions dopo aver incassato altrettante sconfitte.

Nonostante il progetto nuovo e l’attuale distanza in classifica la compagine di Chivu resta una delle papabili antagoniste del Napoli esattamente come Juventus e Milan. I nerazzurri sono in ripresa ma le perplessità complessive continuano ad accompagnare queste prime settimane di stagione.

Al netto dell’attuale divario le squadre di Conte e Chivu restano però accomunate da una vicenda simile che si sta sviluppando sia a Napoli che a Milano. Il riferimento è all’impiego in particolare di un nuovo acquisto per parte che fatica a trovare spazio nonostante gli alti investimenti e le aspettative.

In casa meneghina a latitare è il minutaggio di Andy Diouf, che la società nerazzurra ha strappato proprio alla diretta concorrenza. Il centrocampista francese era arrivato per dare muscoli alla mediana ma per ora si è visto solamente per 11 minuti complessivi tutti alla prima giornata col Torino.

Inter e Napoli accomunate dal destino di Diouf e Lang: gli acquisti che non giocano

Non è andata tanto meglio a Noa Lang che ha collezionato 17 minuti totali su due subentri in Serie A. Tante le polemiche sull’esterno del Napoli su cui c’era grande attesa in estate.

L’ex PSV doveva portare imprevedibilità all’attacco ma per ora Conte gli ha riservato solo tanta panchina tra delusione e malcontento come a margine della gara contro il Pisa. Nell’ultima sfida di campionato era lecito attendersi l’utilizzo del numero 70, visto anche lo sforzo Champions dei compagni e l’impostazione della gara.

Nulla da fare però per Lang che con la coda tra le gambe ha dovuto riaccomodarsi in panchina proprio quando sembrava pronto ad entrare prima del ritrovato vantaggio azzurro nel corso della ripresa con Spinazzola.

Il momento arriverà tanto per l’olandese quanto per Diouf all’Inter, ma la situazione inizia ad infittirsi e i tifosi restano curiosi di vederli in campo. Per ciò che concerne il francese Chivu ha chiarito la sua posizione in conferenza stampa prima del match col Sassuolo: “Andy è una mezzala, ma può fare anche il mediano in un centrocampo a due. Da play non ho ancora avuto modo di verificarlo”. Ed ancora: “Le partite che abbiamo giocato finora non ci hanno permesso di fare un certo tipo di cambio, ma verrà anche il suo momento”.