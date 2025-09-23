Conte primo in classifica ma scoppia il caso in panchina: cos’è successo nel finale di Napoli-Pisa

Nella serata di gioia al Maradona per il primo posto in classifica, c’è un volto scontento nel Napoli di Conte

Una serata di gioia per il Napoli primo in classifica, già due punti sopra la Juventus: prima reazione allo stop dei bianconeri. La squadra azzurra fa festa per le prime reti in azzurro di Gilmour e Lucca. Stringe i denti nel finale pazzo, dove Di Lorenzo regala praticamente praticamente il secondo gol al Pisa con un rinvio maldestro.

Poco male. La squadra partenopea trova ugualmente la vittoria. Decisiva è stata alla fine la rete di Lorenzo Lucca, alla prima marcatura al Maradona. Una sensazione bella, un gol meraviglioso, con un tiro scaraventato sotto la traversa, senza mai guardare lo specchio. Ha sentito la porta. I veri bomber ce l’hanno nel sangue.

In una serata di festa, però, non tutto è andato come sarebbe dovuto andare. Infatti c’è uno scontento in particolare. Tutto è legato alle scelte di Conte e i suoi calcoli non precisi a fine partita.

Napoli-Pisa, Noa Lang scontento: rabbia in panchina

Il nuovo acquisto del Napoli ha giocato pochissimo fino a questo momento. L’olandese è subentrato contro il Sassuolo e contro il Cagliari. Ma solo per pochi minuti. Scarsi venti complessivi. Insomma, non ha potuto ancora sfruttare una chance. E oggi sembrava esserci qualche spiraglio per giocare. E invece le scelte del tecnico sono andate verso un’altra direzione. Tutta colpa della rete di Spinazzola.

Poco prima del 2-1 dell’ex Roma, Noa Lang era pronto ad entrare in campo per provare a saltare l’uomo e creare superiorità. Dopo un riscaldamento intenso, aveva tolto la pettorina e aspettava solo il momento per la sostituzione. Poi la rete, l’esultanza, Conte che mentre gioisce per la marcatura capisce che deve cambiare qualcosa dei suoi piani e frena. Noa Lang sin rimette la pettorina, torna a riscaldarsi: sostituzione annullata.

A dieci minuti dalla fine, Buongiorno va KO per un risentimento muscolare. Nei prossimi giorni si capirà di più. E in questo caso, il mister manda subito in campo Juan Jesus, senza pensarci due volte. Aveva ancora due cambi a disposizione, compreso il brasiliano. Ma ne fa solo uno. Gli slot finiscono. All’ingresso del difensore, Noa Lang torna in panchina e va su tutte le furie: scalcia la bottiglietta a bordocampo e tira la pettorina per aria.

Voleva entrare, voleva spaccare tutto e farsi conoscere ai suoi nuovi tifosi per il talento immenso che ha nei piedi. Ma questa non era la sua serata. La stagione è indubbiamente lunga e ci saranno occasioni. Noa Lang deve solo farsi trovare pronto e trasformare questa frustrazione in determinazione.