Zero vittorie e sconfitta anche in Coppa: la panchina traballa

La squadra è terz’ultima in campo: l’allenatore è a rischio

L’eliminazione in Coppa di oggi può essere la goccia che fa traboccare il vaso? Non lo escludiamo, anche perché si va ad aggiungere a un inizio di campionato terribile: in quattro giornate, la squadra ha collezionato appena 2 punti. Tradotto: neanche una vittoria.

Traballa la panchina di D’Angelo, allenatore dello Spezia. Certo, non a causa della sconfitta ai rigori contro il Parma nel match valevole per il secondo turno di Coppa Italia. Ma per via di un avvio di stagione del tutto lontano dalle aspettative: partiti per puntare al ritorno in Serie A, direttamente o tramite i playoff, i liguri si trovano invece al terz’ultimo posto dopo i primi 360′.

Peggio dello Spezia hanno fatto solo il Bari di De Laurentiis, appena 1 punto, e la disastrosa Sampdoria ultimissima in campionato con zero lunghezze. Donati è a un passo dall’esonero, Caserta in forte discussione, lo stesso si può dire di D’Angelo che siede sulla panchina dello Spezia dal novembre di due anni fa.

Spezia, D’Angelo chiamato a una svolta

L’allenatore abruzzese è chiamato a una svolta, già a partire dalla sfida di sabato in casa del Venezia, qualificatosi invece agli ottavi di Coppa Italia dove affronterà l’Inter. Se questa svolta non ci sarà a breve, il suo addio allo Spezia potrebbe diventare realtà.