Notte di tensioni a Nizza, fermati 102 ultras della Roma: presidiato l’hotel dei giallorossi – Calciomercato.it

Tifosi giallorossi in stato di fermo dopo la notte della vigilia del match europeo in Francia, gli aggiornamenti in vista della gara

La notte di tensione a Nizza alla vigilia del match contro la Roma di Europa League non si è esaurita ai disordini in place Massena che vi abbiamo raccontato e documentato in tempo reale.

Poco prima della mezzanotte – come confermato anche dai media locali – sono stati fermati 102 ultras della Roma che stavano preparando una rissa, individuati tra la piazza principale e il parcheggio Sulzer in Quai des Etats Units. Nelle perquisizioni degli oltre 200 poliziotti sono state rinvenute spranghe di ferro oltre a bastoni e altri oggetti contundenti. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato ulteriori contatti e scontri per oltre a quelli che vi abbiamo raccontato. Nella giornata di oggi l’allerta si è quindi alzata ulteriormente anche attorno al Meeting Point dei tifosi giallorossi da cui partiranno le navette per raggiungere lo stadio. Questa sera verranno impiegati oltre 400 agenti tra cui le unità mobili. Intanto sono attivi i vari divieti tra parcheggi e ordinanze anti-alcol soprattutto a ridosso dell’Allianz Riviera. Sale l’allerta intanto anche davanti all’hotel dove alloggia la Roma, in zona aeroporto, in questo momento presidiata dalla polizia.