Tensione a Nizza, contatti tra i tifosi francesi e gli ultras della Roma: interviene la polizia | CM.IT

Nella città francese, succede un po’ di tutto: contatti tra opposte tifoserie, il resoconto degli scontri

Nottata movimentata quella della vigilia del match tra Nizza e Roma, che già in questi giorni era finita sotto la lente della autorità francesi con dei controlli e accertamenti molto approfonditi. Intorno alle 22.30 sono andati scena i primi disordini con il contatto tra un gruppo di tifosi del Nizza e alcuni ultras della Roma in piazza Massena, la più famosa e importante della città.

Intervento della polizia negli scontri tra i tifosi di Nizza e Roma
Tensione a Nizza, contatti tra i tifosi francesi e gli ultras della Roma: interviene la polizia | CM.IT – Calciomercato.it

Contatti che hanno avuto però vita breve, subito sedati dalle forze dell’ordine con gli agenti in tenuta antisommossa. La tensione però è proseguita, nonostante le circa dieci camionette della polizia appostate sulla strada a monitorare. Gli agenti hanno disperso gli ultras utilizzando i classici spray urticanti, alcuni però sono stati fermati e tenuti sotto controllo davanti alla fontana principale e identificati. I tifosi del Nizza hanno poi continuato a provocare i romanisti, con slogan come “A Roma solo la Lazio”. Per il momento la situazione è sotto controllo ma l’allerta resta e resterà massima fino alle ore immediatamente successive alla partita.

