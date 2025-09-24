Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Nizza-Roma, mini-sciopero dei tifosi giallorossi e striscione capovolto: ecco perché

Foto dell'autore

Il settore ospiti dell’Allianz Riviera dove si trovano i sostenitori romanisti ha mostrato solidarietà agli ultras fermati nella notte dalla polizia

Il prepartita di Nizza-Roma è stato decisamente turbolento con gli scontri andati in scena nella serata di ieri e poi quelli immediatamente prima della gara che vi abbiamo documentato su Calciomercato.it proprio qui da Nizza. Nella notte sono stati fermati 102 ultras giallorossi a fronte di 1762 biglietti venduti (soldout) nel settore ospiti.

Tifosi Roma a Nizza – calciomercato.it

E tutti i tifosi romanisti presenti questa sera all’Allianz Riviera hanno voluto mostrare solidarietà agli ultras presi in custodia in queste ore. Per i primi 12 minuti il settore dei sostenitori giallorossi è praticamente rimasto in silenzio, una sorta di mini-sciopero prima di intonare ‘Roma Roma Roma’ e tornare a cantare ‘regolarmente’. Altro segnale di vicinanza ai ‘compagni’ l’assenza totale di pezze e altre bandiere, oltre all’unico grande striscione con scritto ‘Curva Sud’ affisso ma capovolto. L’allerta resta massima anche per le ore immediatamente successive alla partita.

 

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie