Nizza-Roma, mini-sciopero dei tifosi giallorossi e striscione capovolto: ecco perché

Il settore ospiti dell’Allianz Riviera dove si trovano i sostenitori romanisti ha mostrato solidarietà agli ultras fermati nella notte dalla polizia

Il prepartita di Nizza-Roma è stato decisamente turbolento con gli scontri andati in scena nella serata di ieri e poi quelli immediatamente prima della gara che vi abbiamo documentato su Calciomercato.it proprio qui da Nizza. Nella notte sono stati fermati 102 ultras giallorossi a fronte di 1762 biglietti venduti (soldout) nel settore ospiti.

E tutti i tifosi romanisti presenti questa sera all’Allianz Riviera hanno voluto mostrare solidarietà agli ultras presi in custodia in queste ore. Per i primi 12 minuti il settore dei sostenitori giallorossi è praticamente rimasto in silenzio, una sorta di mini-sciopero prima di intonare ‘Roma Roma Roma’ e tornare a cantare ‘regolarmente’. Altro segnale di vicinanza ai ‘compagni’ l’assenza totale di pezze e altre bandiere, oltre all’unico grande striscione con scritto ‘Curva Sud’ affisso ma capovolto. L’allerta resta massima anche per le ore immediatamente successive alla partita.