Nizza-Roma, tensione alle stelle tra ultras fuori lo stadio: nuovi scontri, interviene ancora la polizia | VIDEO CM.IT

Tentativo di assalto al pullman della squadra di Gasperini

Nuova tensione tra i tifosi di Nizza e Roma. Dopo gli episodi di questa notte, con il fermo di 102 ultrà della Roma, a ridosso della partita di stasera si sono verificati nuovi disordini tra le due tifoserie verso il settore ospiti dell’Allianz Riviera. Alcuni minuti di caos totale che ha chiesto l’intervento immediato della polizia, che ha dovuto utilizzare gli spray urticanti per disperdere i tifosi

Gli scontri sono stati sedati dopo pochi minuti, ma lasciando tracce nelle zona limitrofe allo stadio.

🔴Un centinaio di tifosi del #Nizza hanno provato a correre verso il pullman dell’#ASRoma, comunque al sicuro, per lanciare bottigliette, costringendo la polizia a muoversi@calciomercatoit #NizzaRoma #ASRoma pic.twitter.com/nlUamY7rB3 — Francesco Iucca (@francescoiucca) September 24, 2025

🔴Nuova tensione tra i tifosi di #Nizza e #ASRoma. A ridosso della partita di stasera si sono verificati nuovi disordini tra ultras: alcuni minuti di caos totale che ha chiesto l’intervento immediato della polizia

🚨Tracce dei disordini in tutta la zona che delimita lo stadio… pic.twitter.com/MIiPvTOqPr — Francesco Iucca (@francescoiucca) September 24, 2025

All’arrivo del pullman della Roma un centinaio di tifosi del Nizza sono corsi sotto il bus per provare a lanciare bottigliette e oggetti vari, costringendo anche in questo caso gli agenti in tenuta antisommossa a intervenire e placare gli animi. Dopo il 102 fermati di ieri sera, la tensione non è scesa.