Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Nizza-Roma, tensione alle stelle tra ultras fuori lo stadio: nuovi scontri, interviene ancora la polizia | VIDEO CM.IT

Foto dell'autore

Tentativo di assalto al pullman della squadra di Gasperini

Nuova tensione tra i tifosi di Nizza e Roma. Dopo gli episodi di questa notte, con il fermo di 102 ultrà della Roma, a ridosso della partita di stasera si sono verificati nuovi disordini tra le due tifoserie verso il settore ospiti dell’Allianz Riviera. Alcuni minuti di caos totale che ha chiesto l’intervento immediato della polizia, che ha dovuto utilizzare gli spray urticanti per disperdere i tifosi

Attimi di tensione prima di Nizza-Roma
Nizza-Roma, attimi di tensione fuori lo stadio: interviene la polizia | VIDEO CM.IT – Calciomercato.it

Gli scontri sono stati sedati dopo pochi minuti, ma lasciando tracce nelle zona limitrofe allo stadio.

All’arrivo del pullman della Roma un centinaio di tifosi del Nizza sono corsi sotto il bus per provare a lanciare bottigliette e oggetti vari, costringendo anche in questo caso gli agenti in tenuta antisommossa a intervenire e placare gli animi. Dopo il 102 fermati di ieri sera, la tensione non è scesa.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie