Firma e nuovo contratto: la Juventus è sempre più lontana

Niente da fare per la Juve sul mercato: è destinato a sfumare definitivamente l’obiettivo dei bianconeri 

A più riprese è stato nel mirino della Juventus, che lo aveva corteggiato soprattutto con Giuntoli a capo dell’area tecnica bianconera.

Comolli, Adeyemi lontano per la Juve
Comolli, Dg della Juventus (LaPresse) – Calciomercato.it

Karim Adeyemi nelle ultime finestre di mercato è stato un nome caldo dalle parti della Continassa e anche nello spettacolare 4-4 di Champions League con la maglia del Borussia Dortmund è stato uno dei protagonisti assoluti della sfida dell’Allianz Stadium, mostrando tutte le sue potenzialità.

Gol e assist per il nazionale tedesco, che era uno degli obiettivi della Juve per rinforzare il reparto offensivo di Tudor. Troppo alte però le richieste del Borussia, che valutava il suo gioiello almeno 50 milioni di euro.

Calciomercato Juve, Adeyemi rinnova col Borussia: valutazione stellare e futuro in Premier

Adeyemi era nella lista anche del Napoli (specialmente lo scorso gennaio), oltre a diverse squadre di Premier League. 

Bremer contrasta Adeyemi
Adeyemi contro la Juve (LaPresse) – Calciomercato.it

Il Borussia Dortmund però non era intenzionato a privarsi del suo diamante pregiato, con la volontà adesso di blindarlo alla corte di Kovac. Anche perché il giocatore è sotto contratto fino 2027 e la prossima estate sarà a un solo anno dalla scadenza. Il Borussia ha perciò iniziato le trattative per il rinnovo e le sensazioni sarebbero positive come riporta ‘Sky Sport Germany’. Adeyemi si avvia così a sottoscrivere un accordo più lungo (probabilmente fino al 2030) con la squadra di Dortmund e rafforzando così il matrimonio con il suo attuale club.

Inevitabilmente con il prolungamento andrebbe a lievitare anche il prezzo del cartellino di Adeyemi, che diventerebbe così un obiettivo proibitivo sul mercato per la Juventus e le italiane in generale. In caso di futuro addio al Borussia la destinazione più probabile diventerebbe la Premier League (tra le mete preferite del classe 2002) con le società inglesi che avrebbero le risorse per mettere sul tavolo i 60-70 milioni di euro che chiederebbero i gialloneri di Germania.

