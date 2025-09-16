PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-BORUSSIA 4-4: Yildiz e Vlahovic show, fantasma David

Voti, top e flop della sfida dell’Allianz Stadium, valevole per la prima fase della Champions League. Altra partita folle dei bianconeri, che riprendono i tedeschi nel recupero

Succede ancora di tutto all’Allianz Stadium dopo il Derby d’Italia: la Juve, sotto di due reti nel recupero, riacciuffa in extremis il Borussia Dortmund all’esordio stagionale in Champions League.

Difesa horror per i bianconeri, che hanno il pregio però di non arrendersi mai e portare alla fine a casa un punto preziosissimo per la classifica. Se le magie di Yildiz ormai non fanno quasi più notizia, è l’ingresso in campo di un indemoniato Dusan Vlahovic a cambiare lo spartito del match. Male invece David nel tridente della Juventus, nel Borussia a mettersi in evidenza è il frizzante Adeyemi. Come contro l’Inter va a segno ancora Kelly, che fa esplodere l’Allianz Stadium al 96′ di un 4-4 al cardiopalma.

Le pagelle di Juventus-Borussia Dortmund: Vlahovic indemoniato, super Adeyemi

JUVENTUS

TOP Juve: Yildiz 8 – È sempre il numero 10 ad accedere la luce e incanta pennellando ‘alla Del Piero’ proprio contro il Borussia. Gioiello di pregevole fattura, al bacio anche il filtrante per il 2-2 di Vlahovic. Il palo e (Kobel) gli negano la doppietta. Luce.

Vlahovic 8 – Menzione speciale anche per Dusan Vlahovic, decisivo con il suo ingresso in campo. Doppia stoccata e assist per Kelly nel pazzo finale di gara per il bomber serbo.

FLOP Juve: David 4,5 – Sembra ancora un po’ appesantito, sicuramente è il meno mobile e frizzante del tridente d’attacco. Non è a suo agio sulla trequarti dietro Openda e non incide negli ultimi venti metri. Sparacchia in curva nel primo tempo da buona posizione, Vlahovic al momento è un’altra cosa. Fantasma

Di Gregorio 5

Kalulu 5,5

Bremer 5,5

Kelly 7

McKennie 5,5 (59′ Joao Mario 6,5)

Koopmeiners 5 (68′ Locatelli 6)

Thuram 5,5

Cambiaso 6,5

Openda 6 (68′ Adzic 6)

Yildiz 8 (87′ Zhegrova SV)

(87′ Zhegrova SV) David 4,5 (59′ Vlahovic 8)

(59′ Vlahovic 8) All. Tudor 7

BORUSSIA DORTMUND

TOP Borussia: Adeyemi 8 – In tanti brillano tra attacco e centrocampo nell’undici di Kovac, ma a prendersi la scena è la freccia tedesca nella notte dell’Allianz Stadium. Rasoiata imprendibile sul vantaggio ospite, decisivo anche sul raddoppio di Nmecha. Imprendibile per la difesa bianconera.

FLOP Borussia – Ryerson 5 – Notte da ricordare per il Borussia, un po’ meno per il numero 26 dei gialloneri… Yildiz gli fa girare la testa, non trova mai le contromisure per arginare il fantasista turco. Il peggiore degli ospiti insieme ad Anton.

Kobel 6

Ryerson 4,55

Anton 5

Bensebaini 6,5

Couto 7

Nmecha 7 (71′ Bellingham 5,5)

Sabitzer 6,5

Svensson 6

Adeyemi 8

Beier 6 (71′ Brandt 6)

Guirassy 6,5 (92′ Gross SV)

All. Kovac 6,5

Arbitro: Letexier 5,5

Champions League, il tabellino di Juventus-Borussia Dortmund: Kelly decisivo, fischi per Koopmeiners

Al 96′ Kelly fa saltare di gioia Tudor ed esultare il pubblico bianconero, che aveva comunque continuato a sostenere la squadra nonostante il pesante passivo dei minuti regolamentari. Nel recupero però cambia tutto: prima Vlahovic e poi il difensore inglese regalano un pareggio insperato alla Juventus. Fischi per Koopmeiners – ancora deludente – al momento del cambio con Locatelli.

JUVENTUS-BORUSSIA DORTMUND 4-4

52′ Adeyemi (B); 64′ Yildiz (J); 65′ Nmecha (B); 67′ e 94′ Vlahovic (J); 75′ Couto (B); 86’rig. Bensebaini (B); 96′ Kelly (J)

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie (59′ Joao Mario), Koopmeiners (68′ Locatelli), Thuram, Cambiaso; Openda (68′ Adzic), Yildiz (87′ Zhegrova); David (59′ Vlahovic). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Cabal, Rouhi, Kostic, Conceicao. Allenatore: Tudor

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel, Ryerson, Anton, Bensebaini, Couto, Nmecha (71′ Bellingham), Sabitzer, Svensson; Adeyemi, Beier (71′ Brandt); Guirassy (92′ Gross). A disposizione: Meyer, Ostrzinski, Mane, Kabar, Chukwuemeka, Campbell. All. Kovac

Arbitro: Letexier (Francia)

VAR: Brisard

Ammoniti: Anton (B)

Espulsioni: –

Note: recupero 1’e 6′; presenti 41.497 spettatori per la sfida dell’Allianz Stadium