Rinnovo Politano, ora è UFFICIALE: nuovo contratto con il Napoli

Matteo Politano firma il prolungamento del suo contratto con il Napoli: è una scelta di vita, resterà azzurro per altri 3 anni

La firma del doppio Scudetto continua e praticamente giura amore fino a fine carriera con la maglia che gli ha dato tutto. A Napoli ha trovato vittorie, serenità, anche l’amore. L’amore della gente e quello di Alessandra, con la quale si è felicemente sposato.

Matteo Politano sta benissimo a Napoli e dopo i tentennamenti tra fine 2023 e inizio 2024, con i club arabi che spingevano per il suo acquisto, firmò già un rinnovo del contratto fino al 2027. A distanza di un anno mezzo arriva il prolungamento di un ulteriore anno. Matteo Politano ha firmato il nuovo contratto con il Napoli fino al 2028.

Dopo De Bruyne e Lukaku, l’ingaggio dell’esterno resta tra i più importanti della rosa allenata da Conte. Percepisce poco meno di sei milioni lordi l’anno. Segno del ruolo e della figura che ha assunto negli anni all’interno dello spogliatoio. E con Conte è diventato un titolare inamovibile: troppo importante sulla catena di destra, assieme al suo fedele compagno e capitano Di Lorenzo.

Politano al Napoli fino al 2028: ora obiettivo Mondiale

Ora il vero obiettivo di Matteo Politano è quello di conquistare anche l’azzurro della Nazionale. Con sacrificio e dedizione ha portato la gente di Napoli dalla sua parte. Oggi è un punto di riferimento, una sicurezza. Forse tra qualche anno sarà un simbolo. Il simbolo della resistenza e del lavoro.

Proprio grazie al lavoro è riuscito a ottenere nuovamente considerazione in Nazionale, dopo le bocciature di ct Mancini. Con Spalletti qualcosa è cambiato, salvo poi l’esclusione da EURO 2024. E non la prese benissimo Matteo. Con Gattuso i rapporti sono molto più distesi. E contro Israele ha già segnato un gol, anche importante.

Azzurro Napoli e Azzurro Nazionale: Matteo ora due grandi obiettivi davanti a sé. Vincere ancora con Conte, bissare il successo dell’anno scorso e andare avanti in Champions. E con l’Italia c’è un appuntamento da non fallire: centrare la qualificazione al Mondiale 2026. Sarà l’ultima grande chance per Politano.