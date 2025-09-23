Atalanta
Dal patteggiamento ai 2 punti di penalizzazione, esplode la protesta Juve: cosa succede adesso?

È notizia di ieri il patteggiamento degli ex dirigenti bianconeri Agnelli, Nedved e Paratici e il proscioglimento di Arrivabene

Un anno e 8 mesi per Andrea Agnelli, un anno e 2 mesi per Pavel Nedved e ad un anno e 6 mesi per l’ex direttore sportivo della Fabio Paratici. Sono queste le pene concordate dagli ex Juventus a cui il Gup del Tribunale di Roma ha dato il via libera.

Paratici, Nedved, Agnelli a bordocampo prima di una gara della Juve
Paratici, Nedved e Agnelli (LaPresse) – Calciomercato.it

Nello stesso tempo, c’è da segnalare anche il non luogo a procedere per l’ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Ed è proprio quest’ultima decisione che fa storcere il naso a molti che, anche attraverso i social, ricordando come fu comminata una penalizzazione di 2 punti proprio per il comportamento tenuto dallo stesso Arrivabene.

E, dunque, molti si chiedono, alla luce di quanto accaduto oggi, se questa decisione presa dalla procura federale abbia agito correttamente. È il caso del giornalista Mirko Nicolino che, su X, si fa proprio questa domanda: “Ora che Arrivabene è stato prosciolto da ogni accusa, come la spieghiamo questa sentenza della giustizia sportiva?

Maurizio Arrivabene durante un evento
Arrivabene (LaPresse) – Calciomercato.it

Ma non è il solo, visto che diversi account di tifosi bianconeri tornano sulla questione: “Assoluzione per Arrivabene, per il quale ci furono tolti 2 dei 10 punti, o ricordo male? E senza quei 2 punti tolti avremmo scavalcato Roma e Atalanta, potendo partecipare alle Coppe, o ricordo male?”

Due punti tolti per Arrivabene che nemmeno lavorava per la Juve all’epoca dei fatti. Con quei due punti eravamo in Europa League. Chi paga ora i danni?

Domande lecite che, però, non porteranno a niente, visto che il processo sportivo si è chiuso e non potrà essere riaperto. Resta ai tifosi della Juve una sorta di amaro in bocca per quello che è stato in quegli anni, vista la decisione presa dai giudici su Arrivabene nella giornata di lunedì.

