Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

UFFICIALE: Agnelli, Nedved e Paratici patteggiano, le condanne per il caso Juve

Foto dell'autore

Patteggiamenti per l’ex Presidente Andrea Agnelli e gli altri ex dirigenti della Juventus: tutti i dettagli sul processo relativo all’Inchiesta Prisma

Si chiude il caso Plusvalenze per la Juventus. Il gup di Roma, come riportato da ‘Calcio e Finanza’, ha dato il via libera ai patteggiamenti per gli ex dirigenti del club bianconero nell’ambito dell’inchiesta Prisma sulle presunte plusvalenze fittizie.

Paratici, Nedved e Agnelli a bordocampo
Paratici, Nedved e Agnelli (Foto LaPresse) – calciomercato.it

I patteggiamenti riguardano anche Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici, mentre è stato disposto il non luogo a procedere per l’ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Nel dettaglio, il gup Anna Maria Gavoni ha dato l’ok alle pene concordate di un anno e 8 mesi nei confronti dell’ex Presidente Andrea Agnelli, ad un anno e 2 mesi per l’allora vicepresidente Pavel Nedved e ad un anno e 6 mesi per l’ex direttore sportivo della Juve Fabio Paratici.


Inoltre, è stata disposta una multa nei confronti della società Juventus di 156 mila euro. Un terzo delle oltre 200 parti civili, stando a quanto appreso da ‘Calcio e Finanza’, hanno trovato l’accordo risarcitorio per un importo complessivo di un milione e 80 mila euro. Si chiude così il lungo caso Plusvalenze per la Juve.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie