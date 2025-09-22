UFFICIALE: Agnelli, Nedved e Paratici patteggiano, le condanne per il caso Juve

Patteggiamenti per l’ex Presidente Andrea Agnelli e gli altri ex dirigenti della Juventus: tutti i dettagli sul processo relativo all’Inchiesta Prisma

Si chiude il caso Plusvalenze per la Juventus. Il gup di Roma, come riportato da ‘Calcio e Finanza’, ha dato il via libera ai patteggiamenti per gli ex dirigenti del club bianconero nell’ambito dell’inchiesta Prisma sulle presunte plusvalenze fittizie.

I patteggiamenti riguardano anche Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici, mentre è stato disposto il non luogo a procedere per l’ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Nel dettaglio, il gup Anna Maria Gavoni ha dato l’ok alle pene concordate di un anno e 8 mesi nei confronti dell’ex Presidente Andrea Agnelli, ad un anno e 2 mesi per l’allora vicepresidente Pavel Nedved e ad un anno e 6 mesi per l’ex direttore sportivo della Juve Fabio Paratici.

Inoltre, è stata disposta una multa nei confronti della società Juventus di 156 mila euro. Un terzo delle oltre 200 parti civili, stando a quanto appreso da ‘Calcio e Finanza’, hanno trovato l’accordo risarcitorio per un importo complessivo di un milione e 80 mila euro. Si chiude così il lungo caso Plusvalenze per la Juve.