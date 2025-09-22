Atalanta
Plusvalenze Juve, bufera su Agnelli: “Decisione sofferta”

Il caso Plusvalenze si è ufficialmente chiuso: da Andrea Agnelli e non solo, ora scoppia il caos in casa Juventus

Sono arrivate novità importanti per quanto concerne il caso riguardante le presunte plusvalenze fittizie, la ormai nota Inchiesta Prisma che ha visto coinvolta la Juventus negli ultimi anni. Il procedimento penale, poche ore fa, ha finalmente avuto il suo epilogo.

Plusvalenze Juve, bufera su Agnelli: "Decisione sofferta"

Anna Maria Gavoni, Gup del Tribunale di Roma, ha deciso di accogliere positivamente le richieste di patteggiamento per l’ex presidente bianconero Andrea Agnelli, oltre a quelle dei due ex dirigenti Pavel Nedved e Fabio Paratici. Una decisione che mette, una volta per tutte, fine alla vicenda che aveva in qualche modo portato ad un forte cambiamenti ai piani alti del club torinese. L’inchiesta sulle plusvalenze nella compravendita di alcuni calciatori ha dato dei ‘numeri’ in termini di condanne. Tali patteggiamenti partono da 11 mesi fino ad arrivare a 1 anno e 8 mesi e al centro di tutto vi sono chiaramente Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Pavel Nedved: per Maurizio Arrivabene, invece, disposto il non luogo a procedere. I reati contestati parlano di aggiotaggio, false fatturazioni e ostacolo alla vigilanza. La Juventus, attraverso un comunicato ufficiale, ha voluto fare chiarezza riguardo la questione e la scelta di patteggiamento.

Il club sarà tenuto a pagare una sanzione pecuniaria pari a 157mila euro. E poi c’è un chiarimento: “Il patteggiamento non comporta alcuna ammissione né riconoscimento di responsabilità”. Lo stesso Andrea Agnelli, sui suoi profili ufficiali, ha voluto chiarire i motivi del patteggiamento parlando di una decisione sofferta ma opportuna: Dopo aver a lungo riflettuto, sono però convinto che rappresenti la scelta più opportuna, considerando che questo procedimento penale, avviato ormai quasi quattro anni fa, si trova ancora nella fase iniziale dell’udienza preliminare e l’alternativa sarebbe stata un limbo destinato a trascinarsi ancora per moltissimo tempo“.

Juve, caso Plusvalenze: Agnelli nel mirino

Dunque capitolo chiuso: ma non per i tifosi, bianconeri e non soltanto, che sui social si sono scatenati nell’esprimere la loro opinione, a tratti colorita, a volte molto dura nei confronti dell’ex presidente della Vecchia Signora.

Andrea Agnelli, Pavel, Nedved e Maurizio Arrivabene
Juve, caso Plusvalenze: Agnelli nel mirino

Se sei innocente ti difendi nel processo. Non dal processo“. Questo è solo uno dei tanti messaggi che si trovano, da alcune ore, su ‘X’. La decisione di Agnelli e gli ex dirigenti della Juventus di patteggiare è stata vista in malo modo. Poi un’accusa ancora più dura: “Con quella mole di prove che li inchiodano, che vuoi difendere… Il patteggiamento era l’unica via.

Ci sono però anche tifosi che speravano, ancora oggi, in un possibile ritorno di Agnelli alla guida della Juventus: “Andrea Agnelli il mio presidente. Ieri, oggi, domani”. Un dibattito destinato evidentemente a durare a lungo da qui alle prossime settimane: l’epilogo della vicenda, però, è oggi ufficiale.

“Una dichiarazione definitiva di resa e sconfitta, la vera fine di Calciopoli e della Juve degli Agnelli”, si legge in un altro messaggio che tira in ballo il passato. Ma Agnelli, nonostante tutto, ha anche ribadito il suo immutato amore per la Juventus.

