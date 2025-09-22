Pallone d’Oro, classifica LIVE: Lautaro 20esimo

A Parigi la premiazione per il prestigioso premio: attesa per scoprire il vincitore dell’edizione 2025

A Parigi la premiazione per il Pallone d’Oro 2025. Il prestigioso premio verrà consegnato nella capitale francese e il favorito è Ousmane Dembele, autore di una straordinaria stagione con la maglia del Paris Saint-Germain.

Con i transalpini ha vinto Champions League, campionato e coppa nazionale firmando 35 gol e 16 assist in tutte le competizioni. Il grande rivale nella corsa al trofeo è Lamine Yamal, che però non sarà presente nella capitale francese. Assente però quasi tutta la squadra transalpina, impegnata nel recupero contro l’Olympique Marsiglia.

Ore 20 – Ufficiale la top ten: oltre a Dembele e Yamal ci sono Gigio Donnarumma, Achraf Hakimi, Kylian Mbappe, Nuno Mendes, Cole Palmer, Raphinha, Mohamed Salah e Vitinha.

19.20 – Pedri è undicesimo

19.05 – 12esimo Kvicha Kvaratskhelia. 13esimo Harry Kane.

18.55 – 14esimo Desire Doue, mentre 15esimo è Viktor Gyokeres.

18.45 – Ecco Lautaro Martinez: l’interista è 20esimo. Al 18esimo posto McTominay del Napoli. 20 – Lautaro Martinez; 19 – Joao Neves; 18 – Scott McTominay; 17 – Robert Lewandowski; 16 – Vinicius Junior.

18.25 – Altri cinque classificati: c’è il primo nome della Serie A. 25 – Denzel Dumfries; 24 – Fabian Ruiz; 23 – Jude Bellingham; 22 – Alexis MacAllister; 21 – Serhou Guirassy.

18.15 – I primi verdetti sono stati pubblicati dal profilo X del premio. 30 – Michael Olise; 29 – Florian Wirtz; 28 – Virgil van Dijk; 27- Declan Rice; 26 – Erling Haaland.