Pallone d’Oro, bufera PSG: Dembélé ‘abbandonato’

A poche ore dalla cerimonia per l’assegnazione del Pallone d’Oro, scoppia la bufera in casa PSG: occhi su Dembélé

Il momento in casa PSG è più che positivo. Il recente poker rifilato in Champions League all’Atalanta di Ivan Juric parla chiaro: la squadra di Luis Enrique vuole essere protagonista, con l’idea di provare a ripetere il capolavoro di qualche mese fa.

La prima Champions League della storia del club di Al-Khelaifi, arrivata con il pesantissimo 5-0 rifilato all’Inter, è stato il segnale di un cambiamento: dopo l’addio di Mbappé e l’arrivo di stelle come Kvaratskhelia, la squadra ha cambiato volto. E uno dei grandissimi protagonisti, con la 10 sulle spalle, è diventato in breve tempo Ousmane Dembélé. L’ex attaccante del Borussia ha preso per mano i compagni, risultando spesso e volentieri devastante nell’attacco dei campioni d’Europa. 4 reti e 3 assist fino ad ora, nella scorsa stagione toccò quota 35 marcature in 53 presenze: semplicemente pazzesco. Ed è così che il classe ’97, che a Barcellona solo a sprazzi ha mostrato il suo talento, oggi è il maggiore indiziato ad alzare al cielo il Pallone d’Oro.

Una cerimonia che si terrà questa sera, alle ore 20:00, proprio a Parigi. A casa sua. Ma il forte attaccante, che oggi è infortunato per un problema alla coscia, sarà da ‘solo’. Un qualcosa di quasi mai visto, effettivamente, dal momento che il PSG – e soprattutto Luis Enrique, destinato a vincere il premio come migliore allenatore della stagione 2024/25, non saranno lì, affianco a lui, a festeggiare quello che potrebbe essere un trionfo clamoroso per il giocatore ma anche per la società. Il motivo? ‘Affari’ di campo.

Pallone d’Oro, Luis Enrique e il PSG assenti: ecco perché

Nella giornata di ieri doveva andare in scena la sfida tra Olympique Marsiglia e PSG, al ‘Velodrome’. Un match tuttavia rimandato a causa del maltempo e che per cause di forza maggiore – i padroni di casa si sono opposti all’idea di giocare di pomeriggio – vedrà il fischio di inizio alle 20:00 di questa sera.

Mentre Dembélé vivrà forse il momento più importante della sua carriera, i suoi compagni saranno lontani, sul rettangolo verde, per tentare di regalare a Luis Enrique il quinto successo di fila in campionato. Saranno presenti Doué e Joao Neves, pure loro infortunati e nella lista dei 30. Questa sera ci sarà, però, il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi per ‘affiancare’ la sua stella.

Ma il PSG non sarà l’unica società a ‘disertare’ l’evento di scena tra poco più di un’ora: anche il Real non sarà presente. L’anno scorso dopo mille polemiche per il mancato Pallone d’Oro a Vinicius Jr, quest’anno invece (come per Luis Enrique e i suoi ragazzi) per questioni di campo. I ‘Blancos’ domani sera saranno ospiti del Levante.