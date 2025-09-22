Conte primo con il brivido e tra le polemiche arbitrali: il Napoli supera 3-2 il Pisa

Azzurri in vetta dopo la vittoria contro i toscani: il successo però arriva tra paura e polemiche

Gol, emozioni e polemiche. Il posticipo del lunedì del Maradona ha portato in scena tutto questo. La vittoria azzurra contro il Pisa ha portato il Napoli in cima alla classifica in solitaria, staccando la Juventus.

Il match si era aperto con un brivido per i partenopei con un contatto in area azzurra tra De Bruyne e Leris. La revisione al Var però ha portato il direttore di gara ad assegnare un calcio di punizione a favore dei padroni di casa, punendo il tocco con la mano di Leris. Il Napoli prova a rendersi pericoloso, ma non riesce a creare occasioni clamorose contro una squadra molto ordinata. Alla fine a trovare il gol è Gilmour: il sinistro da dentro l’area, con leggera deviazione, finisce a fin di palo. Nel finale però il Napoli rischia: Meret respinge il tiro di Leris da posizione ravvicinata.

Il Pisa però non molla la presa: Akinsanmiro ci prova da lontano ad inizio ripresa e Meret alza sopra la traversa. I toscani trovano il pari su rigore: l’arbitro giudica falloso il tocco di mano di Beukema e Nzola trasforma. Da lì il Napoli torna a spingere e a mettere il Pisa alle corde. Il gol arriva con un destro da fuori area di Spinazzola, con un Semper che non appare perfetto. Il tris lo cala Lorenzo Lucca, al suo primo gol in azzurro. Ben imbeccato in area, l’attaccante calcia forte col destro e supera Semper.

Napoli-Pisa 3-2: tabellino e classifica

I toscani però non si arrendono e poco prima del recupero trovano il gol con Lorran, all’esordio in A. Angori sfrutta l’erroraccio di Di Lorenzo e offre al brasiliano il più facile dei gol.

Un recupero di tensione dunque, anche se alla fine il risultato non cambierà più. Con questo successo il Napoli si porta da solo in vetta alla classifica, in attesa dello scontro diretto contro il Milan di domenica prossima. Il Pisa invece resta ad un solo punto, appaiato con il Lecce.

Napoli-Pisa 3-2

Marcatori: Gilmour (N) 39′, Nzola (P) 60′, Spinazzola (N) 73′, Lucca (N) 82′, Lorran (P) 89′.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 12 punti; Juventus 10; Milan e Roma 9; Atalanta e Cremonese 8; Udinese, Cagliari e Como 7; Inter e Bologna 6; Torino 4, Lazio, Sassuolo e Verona 3; Fiorentina, Genoa e Parma 2; Pisa e Lecce 1.

* una partita in meno