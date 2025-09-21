Pellegrini ancora decisivo nel derby: cosa si è detto con Gasperini prima dell’inizio della partita

Il 29enne ha firmato il gol della vittoria contro la Lazio

Un gol che ribalta i sentimenti. Una rete che scrive ancora la storia di un derby. Lorenzo Pellegrini torna e regala una grandissima gioia a tutti i tifosi giallorossi con la rete di oggi, valida per vittoria finale.

Ma cosa è successo in questi giorni? Ci sono stati colloqui tra Gasperini e il centrocampista per capire meglio come valorizzare le qualità del classe ’96 in attacco. Un ruolo che piace molto al calciatore, già utilizzato a sinistra, anche se il tecnico piemontese lo vede anche come centrocampista.

Nessun riferimento, ovviamente, al futuro o a quello che succederà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Al momento, è presto per ipotizzare quello che succederà in campo e sul mercato: di certo Pellegrini ha dimostrato di essere ancora una volta decisivo contro i rivali biancocelesti.

Pellegrini sul futuro

Ai microfoni di ‘Dazn’ il 29enne ha confermato che ad un certo punto del mercato, avrebbe potuto lasciare la Roma: “Ero a un passo magari da andare e non si sapeva come sarei tornato dall’infortunio. Oggi torno dall’inizio in un derby e faccio gol e vittoria. Il calcio è imprevedibile, è bello per questo. E io me lo vivo fino alla fine con la maglietta che amo addosso”.