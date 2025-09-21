Atalanta
Juventus, Ziliani demolisce il mercato di Comolli: “Così non si va da nessuna parte”

Riflessioni inevitabili sulla squadra torinese, aspetti che non convincono legati alla squadra di Tudor e agli acquisti estivi

Prima frenata in campionato per la Juventus, che non va al di là del pareggio per 1-1 con il Verona. Due punti persi che impediscono di confermarsi a punteggio pieno, dopo le prime tre vittorie. Ora il Napoli, vincendo col Pisa, potrebbe allungare e mettersi da solo in vetta alla classifica.

Juventus, demolito il mercato di Comolli: “Così non si va da nessuna parte” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Un pari che lascia l’amaro in bocca per tanti motivi per i bianconeri. Al netto delle polemiche arbitrali sollevate da Tudor, la prestazione non è stata particolarmente convincente e anzi nella ripresa si è rischiato qualcosa, con le diverse ripartenze degli scaligeri. Un passo indietro che deve inevitabilmente far riflettere. E che fa emergere i primi pareri negativi sulle mosse con cui la Juventus ha impostato la sua stagione. Sotto accusa l’operato di Comolli sul mercato.

Juventus, Ziliani attacca: “Centrocampo inadeguato, Tudor ha solo tre giocatori a disposizione”

Arrivano stoccate importanti, da questo punto di vista, dal giornalista Paolo Ziliani che critica severamente le scelte del dirigente. In particolar modo, per la costruzione del reparto di centrocampo.

Juventus, Ziliani attacca: “Centrocampo inadeguato, Tudor ha solo tre giocatori a disposizione” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Come scrive Ziliani sul suo profilo ‘X’, il paragone con la mediana del Milan è stridente: “Modric-Rabiot stanno a Locatelli-Thuram come i Coldplay stanno ai Jalisse – ha affermato – La differenza di qualità e valore è spaventosa. Alla Juve dovrebbero chiedersi, e farlo con una certa urgenza, con quale criterio ha operato Comolli sul mercato. Con un centrocampo debole e inadeguato non si va da nessuna parte, Tudor ha a disposizione solo Locatelli, Thuram e Koopmeiners. Tre uomini per una intera stagione sono un po’ pochi. Non si capisce perché Comolli abbia pensato a rinforzare solo l’attacco“.

