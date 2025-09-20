DIRETTA Serie A, Verona-Juventus 0-0: Partita iniziata! LIVE

La sfida tra bianconeri e gialloblu verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Redue dalle due pirotecniche partite contro l’Inter (4-3) e contro il Borussia Dormund (4-4), la Juventus torna a giocare in trasferta dopo due partite consecutive in casa. Il palinsesto della quarta giornata di Serie A prevede, infatti, la sfida tra i bianconeri e il Verona allo Stadio Marcantonio Bentegodi.

Trascinata da un potenziale offensivo devastante nelle ultime uscite, la squadra allenata da Igor Tudor tenterà di ritrovare in terra veneta anche la solidità difensiva messa in mostra nelle prime due uscite di campionato contro Parma e Genoa. Rispetto alle recenti gare, l’allenatore croato ritrova Chico Conceicao nella lista dei convocati, che include anche Zeghrova, smanioso di disputare i suoi primi minuti in maglia bianconera.

Reduce dal pareggio a reti inviolate contro la Cremonese, l’undici di Paolo Zanetti ha riscattato, almeno sotto il profilo della prestazione, la pesante batosta subita in casa dalla Lazio prima della sosta per le nazionali. Fermi a due punti, gli scaligeri cercheranno l’impresa contro una big per provare a smuovere la classifica.

Dovrà tuttavia riuscirci senza l’esperienza di Roberto Gagliardini, infortunatosi alla spalla alla prima in gialloblu. Calciomercato.it seguirà in tempo reale la partita delle 18.

Formazioni UFFICIALI Verona-Juventus

VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram; Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

ARBITRO: Antonio Rapuano della sezione di Rimini

PROSSIME PARTITE: mercoledì 24 settembre alle 18.30, il Verona ospiterà il Venezia in Coppa Italia. La Juve tornerà in campo, invece, sabato 27 settembre alle 18, ospitando l’Atalanta a Torino.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Juventus punti 9; Udinese, Cagliari* e Cremonese 7; Milan, Roma e Bologna* 6; Atalanta 5; Como e Torino 4; Inter, Lazio e Sassuolo 3; Fiorentina, Genoa* e Verona 2; Pisa, Parma e Lecce* 1

* una partita in più