Juve, il nuovo acquisto piace al Bayern: 70 milioni e plusvalenza immediata

Il Bayern Monaco piomba sul nuovo asso della Juventus: ecco la super offerta ai bianconeri

Mercato scintillante per Juventus sul rush finale della sessione estiva, che in poche ore ha portato all’ufficialità di Openda e Zhegrova in bianconero.

Sia il nazionale belga che il fantasista kosovaro hanno già esordito con la maglia della ‘Vecchia Signora’ nelle due partite al cardiopalma contro Inter e Borussia Dortmund, avendo subito un buon impatto nello scacchiere di Igor Tudor.

Il tecnico croato specialmente in attacco avrà grande abbondanza, con i due nuovi acquisti a caccia di una maglia da titolare nel reparto offensivo della ‘Vecchia Signora’. Zhegrova contenderà a Conceicao un posto sulla trequarti, mentre il duttile Openda può essere utilizzato sia dietro il centravanti che come vertice di riferimento come successo peraltro con il Borussia.

Calciomercato Juventus, il Bayern prepara l’assalto a Openda

Proprio Lois Openda è stato il colpo a ‘sorpresa’ della Juve nell’ultima sessione estiva del mercato, dopo che era naufragata la trattativa con il Paris Saint-Germain per il ritorno sotto la Mole di Kolo Muani.

L’ex Lipsia è stato prelevato dai tedeschi in prestito oneroso per circa 4 milioni di euro tra parte fissa e bonus, con un obbligo di riscatto a determinate condizioni (ovvero la qualificazione alla prossima Champions League) da oltre 40 milioni pagabili in quattro anni. Openda quindi a meno di clamorosi colpi di scena è destinato ad essere acquisito a titolo definitivo dalla Juventus, ma già arrivano i primi spifferi di mercato sul conto del nazionale belga.

Il Bayern Monaco infatti è interessato al calciatore e già nell’ultima campagna trasferimenti aveva messo nel mirino il classe 2001 per rinforzare l’attacco del connazionale Kompany come scrive il portale ‘Fichajes.net’.Il sodalizio campione di Germania punterà a rinforzare ulteriormente l’attacco la prossima estate e Openda viene ritenuto il profilo ideale dalla dirigenza bavarese e da Kompany.

Il Bayern sarebbe intenzionato a mettere sul piatto circa 70 milioni di euro per convincere la Juve a privarsi dopo una sola stagione di Openda, con un’operazione che se andasse in porto permettere ai bianconeri di registrare subito un’importante plusvalenza a bilancio.