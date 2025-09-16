Atalanta
Juventus, Tudor stupisce ancora: ‘nuovo’ centravanti nel tridente di Champions

L’allenatore croato cambia ancora la sua Juve dopo il successo sull’Inter: esordio ufficiale dal primo minuto per Openda

Igor Tudor non si smentisce e ribalta le previsioni della vigilia sulla formazione della Juventus per il match di questa sera contro il Borussia Dortmund.

Tudor e le scelte per Juventus-Borussia
Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.it

All’esordio stagionale in Champions League sono diverse le novità sull’undici iniziale dei bianconeri, rispetto al Derby d’Italia vinto all’ultimo respiro sabato in campionato contro l’Inter. Torna Cambiaso dalla squalifica, mentre McKennie stavolta agisce sulla corsia opposta.

Sempre a centrocampo va in panchina Locatelli: riposo almeno inizialmente per il capitano, con la fascia al braccio che per l’occasione va a Gleison Bremer. Un premio anche per il brasiliano, rientrato subito a grandi livelli dopo la lunghissima assenza per l’infortunio al ginocchio e alfiere fondamentale per Tudor.

Juventus-Borussia Dortmund, tridente pesante e Bremer capitano

Proprio nel reparto difensivo a tirare il fiato è invece Gatti, con Kalulu che arretra nel terzetto davanti Di Gregorio. 

Gleison Bremer (LaPresse) – Calciomercato.it

Tudor inoltre cambia la sua Juve anche in attacco: fuori Vlahovic rispetto al match contro l’Inter e dentro Openda prima punta, con David e l’inamovibile Yildiz alle spalle del numero 20 nel tridente ‘pesante’ del tecnico croato. C’è una novità tattica nel settore offensivo, visto che a muoversi da centravanti sarà l’ex Lipsia e non il canadese. 

Grande entusiasmo da parte dell’Allianz Stadium per la prima stagione in Europa e il momento positivo dei bianconeri, con lo stadio torinese ancora una volta sold out. Pieno in ogni ordine di posto anche il settore ospiti occupato dal ‘muro’ giallonero dei tifosi del Borussia Dortmund. 

