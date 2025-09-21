Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Il grande ex lapidario su Leao: “Non è più fondamentale”

Foto dell'autore

Milan, l’ex calciatore rossonero punta il dito contro il portoghese e lancia una sentenza chiara

Un Milan vincente e convincente, chiamato ora a prove decisamente importanti dopo aver superato un ostacolo decisamente difficile. La sfida contro l’Udinese è stata agevolmente superata dagli uomini di Massimiliano Allegri, usciti vincitori 3-0 dalla trasferta friulana.

Leao esulta
L’ex rossonero Costacurta sorprende tutti su Leao (LaPresse) – Calciomercato.it

Ora i rossoneri saranno chiamati alla sfida di San Siro di martedì in Coppa Italia contro il Lecce e poi al complesso doppio confronto contro Napoli (in casa) e Juventus (in trasferta). E queste partite Allegri potrebbe affrontarle con un Leao in più nel motore. Il portoghese, che al momento ha disputato solo pochi minuti (con gol) in Coppa Italia contro il Bari, sta recuperando dall’infortunio e, come sottolineato da Marco Landucci nel post-partita contro l’Udinese, tornerà presto a disposizione.

Costacurta su Leao: “Non è fondamentale”

“Non è con noi da un po’, ma lo abbiamo trovato come un professionista esemplare. Presto tornerà e siamo molto contenti” ha affermato il vice allenatore rossonero nel post-partita.

Allegri e Leao
Leao pronto a tornare a disposizione (LaPresse) – Calciomercato.it

Il ritorno in campo del numero 10 dunque si avvicina, ma a proposito di Leao, è stato piuttosto lapidario il commento dell’ex difensore del Milan e ora opinionista per ‘Sky Sport’ Alessandro Costacurta. “Non sembra strano che sia stato Landucci a citare Leao e non noi o i giornalisti? È un messaggio che arriva dal Milan: Leao non è più fondamentale e forse questo lo aiuterà ad essere ancora più sereno e decisivo nel fare quel salto che tutti ci aspettiamo”.

Parole forti e chiare: secondo Costacurta il portoghese non è più così un elemento chiave nello scacchiere rossonero. Parole che hanno un doppio significato: da un lato una punzecchiatura al giocatore, dall’altro però un elogio alla rosa e soprattutto al tecnico, che ha trasformato la squadra.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie