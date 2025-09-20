Milan, Landucci a sorpresa: “Avevamo paura”. Poi l’annuncio su Leao

I rossoneri sbancano Udine con un netto 3-0: parla il vice di Massimiliano Allegri, Marco Landucci

Due vittorie su due da “capo allenatore” in stagione. Uno score perfetto per Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri, che dopo il successo ottenuto contro il Bari in Coppa Italia conquista anche la vittoria contro l’Udinese, anche in questo caso come guida tecnica vista la squalifica dell’allenatore livornese.

Landucci ha parlato al termine della sfida ai microfoni di ‘Sky Sport’, sottolineando l’importanza del successo ottenuto. “Non so se la squadra sta prendendo le sembianze del mister, ma i ragazzi hanno fatto una gara straordinaria nell’aiutarsi su ogni palla e hanno anche giocato bene tecnicamente. Avevamo un po’ di paura per l’approccio, ma l’approccio è stato molto buono”.

Mentalità: “Ogni partita la dobbiamo giocare al massimo, si festeggia fino a mezzanotte, poi martedì abbiamo un’altra gara importante perché c’è un passaggio del turno di Coppa da giocare”.

Gruppo: “Abbiamo trovato un gruppo sano, con voglia di lavorare e che si è messo subito a disposizione. Il segreto è lavorare bene durante la settimana e creare un gruppo solido. L’arrivo di giocatori importanti poi aiuta. Rabiot è un giocatore importante. Con la Cremonese avevamo fatto una brutta partita”.

Fase difensiva: “Abbiamo lavorato su tutto dopo la Cremonese. Abbiamo visto che il Milan aveva preso troppi gol. Abbiamo lavorato sia da reparto che sui singoli perché i gol subiti erano troppi. I ragazzi si sono messi a disposizione”.

Infine una chiosa su Leao: “Si parlava tanto di lui, ma abbiamo trovato anche in Leao un professionista esemplare. Presto ritornerà con noi, siamo molto contenti”.