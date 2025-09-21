Atalanta
Caso Rapuano, anche Tudor sotto attacco: “Spieghi come migliorare la Juventus”

Foto dell'autore

La delusione di Verona-Juventus è ancora calda, così come le polemiche sulle decisioni arbitrali, ma a finire nel mirino delle critiche c’è anche Igor Tudor: “Lamentoso”

Contro il Verona la Juventus avrebbe potuto vincere la sua quarta partita consecutiva in campionato, un ruolino di marcia che manca da tempo, e sarebbe rimasta così in vetta alla classifica. E, invece, la prestazione dei bianconeri è stata insufficiente, così come quella dell’arbitro.

Caso Rapuano, anche Tudor sotto attacco: "Spieghi come migliorare la Juventus"

Nel post partita Igor Tudor ha tuonato contro arbitro e Lega in difesa della Vecchia Signora. Il tecnico croato ha alzato i toni, parlando di vergogna per l’arbitraggio ricevuto dalla Juventus. I tifosi bianconeri si sono sentiti tutelati dal proprio allenatore, ma – guardando oltre la nube arbitrale – cresce sempre di più l’insoddisfazione per la prestazione offerta dalla squadra. Anche Tudor è al centro di critiche pesanti.

Ravezzani contro Tudor: “La forza della Juve è sempre stata non strepitare contro gli arbitri”

Il noto giornalista Fabio Ravezzani, sul proprio profilo X, ha mosso pesanti critiche contro l’allenatore della Juventus: “Non mi sono mai piaciuti gli allenatori lamentosi. Tudor passa più tempo a prendersela con arbitri e Lega piuttosto che a spiegare come migliorare la Juve”.

Ravezzani contro Tudor: "La forza della Juve è sempre stata non strepitare contro gli arbitri"

Se l’arbitraggio è stato sicuramente non all’altezza, altrettanto lo è stata la prestazione dei bianconeri contro il Verona. Gli Scaligeri sono stati di gran lunga la miglior squadra in campo e quella più pericolosa, mentre l’enorme potenziale offensivo della Vecchia Signora è stato sterile.

Il direttore di Telelombardia prosegue così la sua critica a Tudor: “La forza della Juve vincente è sempre stata non strepitare con gli arbitri. Definire vergognose certe decisioni non fa bene alla percezione del club con la classe arbitrale. Bellica solo il vittimismo più becero di una parte della tifoseria”. Infine, Ravezzani chiosa: “Cosa non mi è piaciuto di Tudor al di là della legittima lamentela per decisioni non condivisibili. Prima il presunto complotto dei media anti Di Gregorio e Kelly, poi la congiura Uefa-Lega dei calendari, infine i toni eccessivi (vergogna) che non aiutano il club”.

