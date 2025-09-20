Atalanta
Non solo Tonali, la pazza idea: “Pedri alla Juventus”

La Juventus a caccia di un grande centrocampista per il futuro: c’è un sogno per la ‘Vecchia Signora’

Una Juve all’ultimo respiro, sia nel Derby d’Italia contro l’Inter che all’esordio stagionale in Champions League contro il Borussia Dortmund.

Pedri, sogno di Marchisio alla Juve
Pedri, stella del Barcellona

Tra i protagonisti della ‘pazza’ Juventus di Tudor in questo avvio di stagione c’è sicuramente Dusan Vlahovic, da esubero a uomo della provvidenza. Il centravanti serbo continua a far discutere alla Continassa, complice anche (e soprattutto) la situazione relativa al futuro visto il contratto in scadenza la prossima estate.

Anche un grande ex bianconero come Claudio Marchisio si è soffermato sulla vicenda Vlahovic e il contratto del numero nove: “Quello è un problema che non vorrei avere. Spero riusciranno a gestirlo al meglio per il bene della Juventus – sottolinea alla ‘Gazzetta dello Sport’ – L’importante è che Dusan abbia fame per se stesso e per aiutare il club a vincere”.

Calciomercato Juve, Marchisio sogna Pedri (e Tonali) in bianconero

Marchisio prosegue sul momento super di Vlahovic e il suo rendimento in campo: “Dusan o lo ami o lo odi per il suo trascorso alla Juve. I gol li ha sempre segnati, però a volte ti aspetti giocate e atteggiamenti diversi. È forte e lo ha dimostrato, basta vedere il suo rapporto reti-minuti. Se mantiene questa serenità, fa gol ogni domenica”.

Juventus: Claudio Marchisio su Vlahovic e Koopmeiners
Claudio Marchisio

L’ex centrocampista della Juventus incorona poi Yildiz, trascinatore dei bianconeri di Tudor: “Kenan ha 20 anni e sta dimostrando di avere gli attributi. Non è solo un fantasista che inventa, è uno che si fa il mazzo. Un ragazzo così giovane e di qualità che dà l’anima coinvolge e travolge tutti, a partire dai compagni. Bremer ha ragione a dire che Kenan come impatto può essere il Lamine Yamal della Juventus. Yildiz avrebbe giocato anche nella Juve dei miei tempi”.

Chi continua a deludere e a non ingranare è invece Koopmeiners: “La Juventus lo ha tenuto e deve credere in lui, concedendogli le opportunità per riattivare il talento mostrato a Bergamo. Sembra bloccato mentalmente, ha paura di sbagliare. Deve liberarsi la testa“.

Marchisio, concludendo, esprime un desiderio per rinforzare il centrocampo della Juve: “Il sogno? Da italiano dico Tonali. Ma il sogno irrealizzabile sarebbe Pedri“.

