Non solo Tonali, la pazza idea: “Pedri alla Juventus”

La Juventus a caccia di un grande centrocampista per il futuro: c’è un sogno per la ‘Vecchia Signora’

Una Juve all’ultimo respiro, sia nel Derby d’Italia contro l’Inter che all’esordio stagionale in Champions League contro il Borussia Dortmund.

Tra i protagonisti della ‘pazza’ Juventus di Tudor in questo avvio di stagione c’è sicuramente Dusan Vlahovic, da esubero a uomo della provvidenza. Il centravanti serbo continua a far discutere alla Continassa, complice anche (e soprattutto) la situazione relativa al futuro visto il contratto in scadenza la prossima estate.

Anche un grande ex bianconero come Claudio Marchisio si è soffermato sulla vicenda Vlahovic e il contratto del numero nove: “Quello è un problema che non vorrei avere. Spero riusciranno a gestirlo al meglio per il bene della Juventus – sottolinea alla ‘Gazzetta dello Sport’ – L’importante è che Dusan abbia fame per se stesso e per aiutare il club a vincere”.

Calciomercato Juve, Marchisio sogna Pedri (e Tonali) in bianconero

Marchisio prosegue sul momento super di Vlahovic e il suo rendimento in campo: “Dusan o lo ami o lo odi per il suo trascorso alla Juve. I gol li ha sempre segnati, però a volte ti aspetti giocate e atteggiamenti diversi. È forte e lo ha dimostrato, basta vedere il suo rapporto reti-minuti. Se mantiene questa serenità, fa gol ogni domenica”.

L’ex centrocampista della Juventus incorona poi Yildiz, trascinatore dei bianconeri di Tudor: “Kenan ha 20 anni e sta dimostrando di avere gli attributi. Non è solo un fantasista che inventa, è uno che si fa il mazzo. Un ragazzo così giovane e di qualità che dà l’anima coinvolge e travolge tutti, a partire dai compagni. Bremer ha ragione a dire che Kenan come impatto può essere il Lamine Yamal della Juventus. Yildiz avrebbe giocato anche nella Juve dei miei tempi”.

Chi continua a deludere e a non ingranare è invece Koopmeiners: “La Juventus lo ha tenuto e deve credere in lui, concedendogli le opportunità per riattivare il talento mostrato a Bergamo. Sembra bloccato mentalmente, ha paura di sbagliare. Deve liberarsi la testa“.

Marchisio, concludendo, esprime un desiderio per rinforzare il centrocampo della Juve: “Il sogno? Da italiano dico Tonali. Ma il sogno irrealizzabile sarebbe Pedri“.