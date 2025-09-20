C’è Bernardo Silva per la Juve: la doppia cessione sblocca l’affare

Il centrocampista portoghese potrebbe liberarsi a parametro zero la prossima estate: il piano della Juventus per l’attuale stella del Manchester City

Modric, De Bruyne e non solo… Altre stelle del calcio europeo potrebbero sbarcare la prossima estate nel campionato di Serie A.

Tra queste un’occasione ghiotta diventerebbe Bernardo Silva, specialmente se non dovesse rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2026 con il Manchester City. Il campione portoghese indossa la maglia dei ‘Citizens’ dal 2016 e a fine stagione potrebbe terminare la sua trionfale avventura con la squadra allenata da Pep Guardiola.

L’ex Benfica rimane sempre un alfiere dello scacchiere dell’allenatore portoghese, che in prospettiva futura però vorrebbe puntare su profili più giovani e dare una nuova impronta al suo City. E come successo con De Bruyne, accasatosi al Napoli, nel nuovo corso di Guardiola potrebbe non esserci più spazio per un altro senatore come Bernardo Silva.

Calciomercato Juventus, il piano per il colpaccio Bernardo Silva: Nico Gonzalez e Douglas Luiz decisivi

Sul portoghese classe ’94 ci sono soprattutto le attenzioni della Juventus, che rimane alla finestra considerando la possibilità di prelevare il giocare a parametro zero nell’estate 2026. Per il momento nessun contatto o colloquio con l’entourage di Bernardo Silva, anche se il rapporto con il potere agente Jorge Mendes resta solido come dimostra l’operazione per la permanenza di Conceicao a Torino.

Il 31enne nazionale lusitano alzerebbe sicuramente il livello del centrocampo bianconero, a caccia di una guida di spessore considerando anche il rendimento non all’altezza finora di Koopmeiners. Ecco quindi che l’idea potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto nei prossimi mesi, ovviamente se Bernardo Silva non dovesse prolungare il contratto con il Manchester City. Più che altro lo scoglio per la Juve sarebbe rappresentato dall’oneroso ingaggio del centrocampista, che in Inghilterra guadagna 10 milioni netti a stagione.

Ad aiutare il Dg Comolli e la dirigenza della Continassa potrebbero essere così due cessioni a titolo definitivo la prossima estate. Ovvero il riscatto da parte di Atletico Madrid e Nottingham Forest rispettivamente di Nico Gonzalez e Douglas Luiz, con la ‘Vecchia Signora’ che a bilancio libererebbe complessivamente ben 14 milioni lordi. Fari puntati su Bernardo Silva, c’è il piano della Juventus.