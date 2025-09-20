Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Assenze pesanti in Inter-Sassuolo: loro sono già fuori

Foto dell'autore

Assenze pesantissime in vista del match di domenica 21 settembre tra Inter e Sassuolo: notizie sconfortanti per Cristian Chivu

Inizio negativo in campionato, meglio in Champions League con un bel 2-0 in casa dell’Ajax. Il bottino iniziale dell’Inter è di 2 vittorie e 2 sconfitte nelle prime quattro stagionali. Poteva andare certamente meglio per Chivu, che sperava di restare subito attaccato al Napoli e alla Juventus in questo avvio.

Cristian Chivu
Cristian Chivu (ANSA) Calciomercato.it

Oltretutto, c’è da aggiungere la freddezza dell’ambiente milanese nei confronti della squadra. Già, perché a causa degli episodi che hanno coinvolto Milan e Inter, ultras e gruppi organizzati dei due club sono scoraggiati ad entrare allo stadio San Siro. E in effetti, l’atmosfera che si vive all’interno dell’impianto almeno in questo inizio stagionale non sembra essere dei più caldi.

Addirittura, in vista di Inter-Sassuolo, si prospetta un Meazza non particolarmente pieno. L’anno scorso, San Siro sponda Inter contava oltre 70 mila spettatori di media. In vista del match contro gli emiliani si temono tanti spicchi di spalti vuoti.

Inter, scoppia lo scandalo San Siro contro il Sassuolo

Domenica 21 settembre a San Siro andrà in scena Inter-Sassuolo. Ma anche dopo il 2-0 contro l’Ajax, non sembrano esserci spiragli positivi per il pubblico nerazzurro. Qualcuno sui social sostiene che la gente sia stanca e che non acquisti più biglietti. Forse il caro prezzi, forse la disapprovazione per aver allontanato il pubblico più caldo dopo le gravi vicende giudiziarie che hanno coinvolto parte degli ultras dell’Inter e del Milan.

Lo stadio San Siro
Lo stadio San Siro in vista di Inter-Sassuolo e i posti vuoti (Screenshot dal sito dell’Inter) Calciomercato.it

L’affluenza contro il Sassuolo rischia di essere piuttosto bassa. Tanti sediolini sono ancora vuoti e le immagini di domenica sera potrebbero lanciare una spia d’allarme al club nerazzurro e anche alla Lega Serie A. Non è un bellissimo spot vendere un prodotto sportivo con uno stadio semi vuoto, nel match serale che dovrebbe rappresentare una delle gare di punta della giornata.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie