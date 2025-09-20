Assenze pesanti in Inter-Sassuolo: loro sono già fuori

Assenze pesantissime in vista del match di domenica 21 settembre tra Inter e Sassuolo: notizie sconfortanti per Cristian Chivu

Inizio negativo in campionato, meglio in Champions League con un bel 2-0 in casa dell’Ajax. Il bottino iniziale dell’Inter è di 2 vittorie e 2 sconfitte nelle prime quattro stagionali. Poteva andare certamente meglio per Chivu, che sperava di restare subito attaccato al Napoli e alla Juventus in questo avvio.

Oltretutto, c’è da aggiungere la freddezza dell’ambiente milanese nei confronti della squadra. Già, perché a causa degli episodi che hanno coinvolto Milan e Inter, ultras e gruppi organizzati dei due club sono scoraggiati ad entrare allo stadio San Siro. E in effetti, l’atmosfera che si vive all’interno dell’impianto almeno in questo inizio stagionale non sembra essere dei più caldi.

Addirittura, in vista di Inter-Sassuolo, si prospetta un Meazza non particolarmente pieno. L’anno scorso, San Siro sponda Inter contava oltre 70 mila spettatori di media. In vista del match contro gli emiliani si temono tanti spicchi di spalti vuoti.

Inter, scoppia lo scandalo San Siro contro il Sassuolo

Domenica 21 settembre a San Siro andrà in scena Inter-Sassuolo. Ma anche dopo il 2-0 contro l’Ajax, non sembrano esserci spiragli positivi per il pubblico nerazzurro. Qualcuno sui social sostiene che la gente sia stanca e che non acquisti più biglietti. Forse il caro prezzi, forse la disapprovazione per aver allontanato il pubblico più caldo dopo le gravi vicende giudiziarie che hanno coinvolto parte degli ultras dell’Inter e del Milan.

Era un decennio che l’#Inter non aveva una così bassa affluenza allo stadio. Ennesimo errore societario nerazzurro ma, la cosa triste, è che ormai non fa più notizia. pic.twitter.com/m7zT9SOlaG — Filippo Rivani Farolfi (@Filoribs) September 19, 2025

L’affluenza contro il Sassuolo rischia di essere piuttosto bassa. Tanti sediolini sono ancora vuoti e le immagini di domenica sera potrebbero lanciare una spia d’allarme al club nerazzurro e anche alla Lega Serie A. Non è un bellissimo spot vendere un prodotto sportivo con uno stadio semi vuoto, nel match serale che dovrebbe rappresentare una delle gare di punta della giornata.

Secondo me sta cosa l’hanno presa un po’ sotto gamba. — Specialcla (@Specialcla) September 19, 2025