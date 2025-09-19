Sommer ‘blocca’ oltre 13 milioni: la scelta dell’Inter

Inizio non semplice per Yann Sommer, che assieme ai suoi compagni di squadra ha dovuto far fronte alle critiche per le prestazioni negative: si è riscattato in Champions, ma blocca l’investimento dell’Inter

L’inizio stagionale dell’Inter non è stato dei migliori. Due sconfitte in campionato in appena 3 partite. Tanti gol subiti in appena 3 gare: sei. Tante occasioni sprecate e anche tantissime polemiche. Chivu ha altre pochi jolly a disposizione, ma i paragoni con Simone Inzaghi si sprecano. Non era facile raccogliere l’eredità di un allenatore che ha raggiunto due finali di Champions. E il gruppo deve avere le capacità di non sentirsi appagato dai buoni risultati ottenuti negli ultimi anni.

C’è poi un caso esploso tra agosto e settembre, con Yann Sommer protagonista. Il portiere svizzero è arrivato nel 2023 ed è stato fondamentale per la conquista del titolo. Già al suo secondo anno è stato tutto più difficile. L’Inter ha provato a investire nel frattempo su Josep Martinez, prelevato dal Genoa per oltre 13 milioni di euro. Un investimento importante, per un secondo portiere classe 1998. Ma ha visto poco campo. Inzaghi ha preferito sempre l’esperienza dello svizzero. E l’ultima prestazione in Champions League difficilmente farà cambiare le idee di Chivu.

Inter-Sassuolo, Sommer o Martinez: Chivu cerca certezze

“Josep avrà le sue chance, ma Sommer ora va sostenuto. Anche umanamente”, diceva il mister prima della sfida contro l’Ajax. E ha avuto ragione. L’ex portiere del Bayern Monaco non ha di certo deluso, anzi. È stato decisivo con una super parata a fine primo tempo. In un momento delicato, sull’uno a zero dei nerazzurri.

Contro il Sassuolo è ballottaggio aperto. Anche se l’Inter ha bisogno di certezze in questo momento. Chivu ha bisogno di certezze. E una di queste si chiama proprio Yann Sommer, che per la terza stagione di fila resta il titolare indiscusso della formazione nerazzurro.

Martinez deve accontentarsi delle briciole, nonostante l’investimento esoso e importante che la società ha fatto nel 2024. Essere secondo all’Inter garantisce sicuramente di essere in qualche modo protagonista in un gruppo combattivo e competitivo. Ma per quanto altro tempo il portiere si accontenterà del posto da vice?

“Non è facile essere il dodici – diceva qualche mese fa – ma ti devi far trovare pronto sapendo che l’occasione può arrivare in qualsiasi momento”. Ora tocca a Chivu decidere quando sfruttare questi 13 milioni investiti solo un anno fa da Marotta e Ausilio.