Nuovo portiere Inter, tre piste per il post Sommer: una è clamorosa

L’estremo difensore svizzero è in scadenza di contratto a giugno. Marotta cerca un profilo da affiancare a Josep Martinez

Yann Sommer è tornato protagonista in positivo nella gara di esordio in Champions League contro l’Ajax. Il portiere svizzero dell’Inter si è riscattato dopo gli errori che sono costati la sconfitta nel derby d’Italia contro la Juventus. Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu gli ha dato ancora fiducia, ma a 36 anni e con un contratto in scadenza a giugno, è tempo di pensare ad un sostituto.

Il tutto in attesa di capire se Josep Martinez avrà finalmente una chance in Serie A contro il Sassuolo e se sarà lui il futuro tra i pali dell’Inter. Ad ogni modo Marotta e Ausilio dovranno aggiungere un altro estremo difensore in rosa la prossima stagione. L’idea è quella di prendere un portiere che possa giocarsi il posto da titolare con lo spagnolo ex Genoa. Tre le strade percorribili per il club di Viale della Liberazione.

Calciomercato Inter, da Caprile a Stankovic: i nomi per la porta

Non è un mistero che il presidente Marotta abbia una predilezione per il calciatori italiani, ritenendo fondamentale avere uno zoccolo duro nazionale su cui costruire la squadra. In tale ottica, come vi abbiamo raccontato, si monitora la situazione di Elia Caprile, che la scorsa estate il Cagliari ha riscattato dal Napoli.

Sempre in Italia, ma i costi raddoppiano, piace anche Marco Carnesecchi, il quale vanta anche un’esperienza a livello internazionale con l’Atalanta. Attenzione anche ad Alex Meret che ha recentemente rinnovato col Napoli ma soltanto fino al 2027: la prossima estate, quindi, entrerà già nell’ultimo anno di contratto.

La seconda opzione è quella di puntare su un portiere che si libererà a costo zero a giugno. Più che Ortega, vista l’età (quasi 33 anni) e l’ingaggio del portiere del Manchester City, si pensa al 25enne francese Illan Meslier del Leeds e al 27enne olandese Justin Bijlow del Feyenoord.

L’ultima pista è quella di un possibile ritorno ad Appiano Gentile. Si tratta del giovane figlio d’arte Filip Stankovic che il Venezia ha riscattato dopo una buona stagione in Serie A. L’Inter si è tenuta il 50% sulla futura rivendita, il che vuol dire che potrebbe riprenderlo a metà prezzo.