Lecce, panchina bollente per Di Francesco: cinque allenatori in cerca di salvezza

Eusebio Di Francesco già sotto osservazione dopo il pessimo avvio stagionale con il Lecce: ecco cinque mister in cerca di riscatto

Il calendario non è stato benevolo per il Lecce. Prima il Genoa, poi subito le big Milan e Atalanta, ma alla quarta il Cagliari in casa. E qui che i tifosi giallorossi si aspettavano di fare punti, con una diretta concorrente per la salvezza. E invece così non è stato.

Brutta batosta al Via del Mare per il Lecce di Di Francesco, che parte malissimo nella sua nuova esperienza in Puglia. Il Gallo Belotti ha trascinato i rossoblu e condanna i salentini a vivere un terribile weekend. Copiosi fischi dal pubblico di casa per la squadra, che ha disputato un secondo tempo mediocre.

Di Francesco arriva a questa nuova avventura con un background profondamente negativo. Retrocesso con il Frosinone nel 2024 è passato poi al Venezia, dove però non è riuscito a raggiungere la salvezza. È rimasto in Serie A, con la fiducia del presidente Sticchi Damiani, ma lo spettro di un esonero è praticamente dietro l’angolo dopo quattro giornate e un solo punto. Ci vuole sicuramente pazienza, ma ci sono allenatori già liberi e pronti a subentrare.

I cinque allenatori pronti per Lecce

Tra i possibili candidati c’è Paolo Vanoli, che ha lasciato il Torino dopo appena una stagione e non ha nessun incarico. Attenzione anche a Alessandro Nesta, che non ha centrato la salvezza con il Monza; occhio ad un altro campione del Mondo come Fabio Cannavaro, alla ricerca di una panchina e un progetto che lo stimoli. L’ultima sua esperienza in Italia è stata a Udine, prima di non essere poi riconfermato nell’estate 2024. Poi è andato alla Dinamo Zagabria, ma dopo 14 partite è stato esonerato.

Restano liberi anche Fabio Pecchia, esonerato quest’anno con il Parma. E il mago Davide Ballardini, che di salvezze ne sa qualcosa. L’ultima panchina è stata con il Sassuolo, dove però non è riuscito nella magia: era un’impresa troppo grande anche per lui.