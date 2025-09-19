Atalanta
Lecce, panchina bollente per Di Francesco: cinque allenatori in cerca di salvezza

Eusebio Di Francesco già sotto osservazione dopo il pessimo avvio stagionale con il Lecce: ecco cinque mister in cerca di riscatto

Il calendario non è stato benevolo per il Lecce. Prima il Genoa, poi subito le big Milan e Atalanta, ma alla quarta il Cagliari in casa. E qui che i tifosi giallorossi si aspettavano di fare punti, con una diretta concorrente per la salvezza. E invece così non è stato.

Eusebio Di Francesco
Eusebio Di Francesco (ANSA) Calciomercato.it

Brutta batosta al Via del Mare per il Lecce di Di Francesco, che parte malissimo nella sua nuova esperienza in Puglia. Il Gallo Belotti ha trascinato i rossoblu e condanna i salentini a vivere un terribile weekend. Copiosi fischi dal pubblico di casa per la squadra, che ha disputato un secondo tempo mediocre.

Di Francesco arriva a questa nuova avventura con un background profondamente negativo. Retrocesso con il Frosinone nel 2024 è passato poi al Venezia, dove però non è riuscito a raggiungere la salvezza. È rimasto in Serie A, con la fiducia del presidente Sticchi Damiani, ma lo spettro di un esonero è praticamente dietro l’angolo dopo quattro giornate e un solo punto. Ci vuole sicuramente pazienza, ma ci sono allenatori già liberi e pronti a subentrare.

I cinque allenatori pronti per Lecce

Tra i possibili candidati c’è Paolo Vanoli, che ha lasciato il Torino dopo appena una stagione e non ha nessun incarico. Attenzione anche a Alessandro Nesta, che non ha centrato la salvezza con il Monza; occhio ad un altro campione del Mondo come Fabio Cannavaro, alla ricerca di una panchina e un progetto che lo stimoli. L’ultima sua esperienza in Italia è stata a Udine, prima di non essere poi riconfermato nell’estate 2024. Poi è andato alla Dinamo Zagabria, ma dopo 14 partite è stato esonerato.

Fabio Cannavaro
Fabio Cannavaro, ex allenatore della Dinamo Zagabria (ANSA) Calciomercato.it

Restano liberi anche Fabio Pecchia, esonerato quest’anno con il Parma. E il mago Davide Ballardini, che di salvezze ne sa qualcosa. L’ultima panchina è stata con il Sassuolo, dove però non è riuscito nella magia: era un’impresa troppo grande anche per lui.

