Juventus, arriva al posto di Vlahovic: affare da 100 milioni in attacco

Dusan Vlahovic sempre al centro dei rumors di mercato: l’intreccio sul futuro del bomber serbo, in scadenza contrattuale con la Juve

La Juventus si gode un Dusan Vlahovic in grande spolvero, con il serbo che in estate è stato a un passo dall’addio alla ‘Vecchia Signora’.

Il piano del Dg Comolli era chiaro: senza l’accordo sul rinnovo, il centravanti avrebbe dovuto salutare Torino e far respirare le casse del club visto che l’ex Fiorentina pesa a bilancio oltre 40 milioni di euro tra ammortamento e ingaggio.

Inoltre, la Juve avrebbe evitato il rischio – adesso altissimo – di perdere il giocatore parametro zero tra un anno, ovvero alla scadenza del contratto fissato nel giugno 2026. Alla fine però Vlahovic è rimasto alla Juventus, rifiutando tutte le offerte pervenute e ultima la corte del Milan dell’estimatore Allegri che lo avrebbe rivoluto alle sue dipendenze in rossonero.

Calciomercato Juve, Vlahovic al Barcellona? In prima fila c’è Guirassy

Dusan Vlahovic vuole scegliere con calma il proprio futuro la prossima estate, strappando l’ingaggio più remunerativo possibile rispetto ai 12 milioni netti che percepisce attualmente in bianconero.

Una possibile intesa con la Juve resta lontana e rimane quindi più probabile un addio a fine stagione con la ‘Vecchia Signora’. Intanto Vlahovic continua a fare la differenza entrando dalla panchina, attirando l’interesse di diverse big in Europa. L’Inter sottotraccia vigila sul serbo, che preferirebbe però un’avventura all’estero e precisamente nella Liga. In Spagna c’è il Barcellona che guarda da vicino alla situazione di Vlahovic per il post Lewandowski, anche c’è un altro centravanti che stuzzica la dirigenza blaugrana.

Il Barça infatti, in attesa di decidere quale sarà il futuro del bomber polacco, avrebbe messo Guirassy in cima alla lista della spesa come riporta il portale ‘Transfernewslive.com’. Trattativa che si preannuncia però non facile per i catalani, considerando i paletti del fair play finanziario della Liga e la richiesta da 100 milioni di euro del Borussia Dortmund per l’attaccante della Guinea.