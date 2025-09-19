Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Di Gregorio fuori squadra: hanno scelto al posto della Juve

Foto dell'autore

L’estremo difensore perde il posto a Torino, verdetto inequivocabile

Non sono stati giorni facili, di sicuro, per Michele Di Gregorio, il portiere della Juventus. L’estremo difensore bianconero, lo scorso anno, ha disputato una stagione abbastanza positiva, ma questa è iniziata con qualche problema di troppo.

Di Gregorio
Di Gregorio fuori squadra: hanno scelto al posto della Juve – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Contro l’Inter e soprattutto contro il Borussia Dortmund la sua prestazione è finita nell’occhio del ciclone. Molto male, nel secondo tempo con i tedeschi, con responsabilità conclamate su almeno uno dei gol subiti, quello del 3-2 di Couto; un atteggiamento troppo ‘morbido’ in occasione del 2-1 di Nmecha; e anche, sullo 0-0, una uscita sbagliata su Beier che poteva costare caro. Il che gli ha procurato voti bassi in pagella e numerose critiche.

Di Gregorio ha disattivato i commenti sul suo profilo Instagram, in seguito alle raffiche di messaggi insultanti ricevuti. Il dibattito infuria e ci si chiede se Tudor prenderà provvedimenti, con Perin che scalpita in panchina. Intanto, qualcuno sembra aver già scelto.

Juventus, Champions fatale a Di Gregorio: destinato alla panchina secondo il sondaggio di CM.IT

La cattiva prova contro il Borussia Dortmund costa il posto in squadra a Di Gregorio, almeno secondo i votanti del sondaggio di CM.IT. La nostra redazione ha chiesto ai suoi utenti, nel solito sondaggio giornaliero, chi avrebbe dovuto finire in panchina in maniera definitiva tra i giocatori che avevano giocato peggio nel turno di Champions con le squadre italiane.

Screen shot sondaggio Telegram di Calciomercato.it
Juventus, Champions fatale a Di Gregorio: destinato alla panchina secondo il sondaggio di CM.IT – Calciomercato.it

Verdetto pesante per Di Gregorio, votato in tal senso dal 50% dei partecipanti al sondaggio. Minori i voti raccolti da Mkhitaryan, Di Lorenzo e Daniel Maldini, che con le maglie di Inter, Napoli e Atalanta meritano ulteriori chances.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie