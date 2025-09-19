Di Gregorio fuori squadra: hanno scelto al posto della Juve

L’estremo difensore perde il posto a Torino, verdetto inequivocabile

Non sono stati giorni facili, di sicuro, per Michele Di Gregorio, il portiere della Juventus. L’estremo difensore bianconero, lo scorso anno, ha disputato una stagione abbastanza positiva, ma questa è iniziata con qualche problema di troppo.

Contro l’Inter e soprattutto contro il Borussia Dortmund la sua prestazione è finita nell’occhio del ciclone. Molto male, nel secondo tempo con i tedeschi, con responsabilità conclamate su almeno uno dei gol subiti, quello del 3-2 di Couto; un atteggiamento troppo ‘morbido’ in occasione del 2-1 di Nmecha; e anche, sullo 0-0, una uscita sbagliata su Beier che poteva costare caro. Il che gli ha procurato voti bassi in pagella e numerose critiche.

Di Gregorio ha disattivato i commenti sul suo profilo Instagram, in seguito alle raffiche di messaggi insultanti ricevuti. Il dibattito infuria e ci si chiede se Tudor prenderà provvedimenti, con Perin che scalpita in panchina. Intanto, qualcuno sembra aver già scelto.

Juventus, Champions fatale a Di Gregorio: destinato alla panchina secondo il sondaggio di CM.IT

La cattiva prova contro il Borussia Dortmund costa il posto in squadra a Di Gregorio, almeno secondo i votanti del sondaggio di CM.IT. La nostra redazione ha chiesto ai suoi utenti, nel solito sondaggio giornaliero, chi avrebbe dovuto finire in panchina in maniera definitiva tra i giocatori che avevano giocato peggio nel turno di Champions con le squadre italiane.

Verdetto pesante per Di Gregorio, votato in tal senso dal 50% dei partecipanti al sondaggio. Minori i voti raccolti da Mkhitaryan, Di Lorenzo e Daniel Maldini, che con le maglie di Inter, Napoli e Atalanta meritano ulteriori chances.