Juve, sventura per Di Gregorio: vittima degli attacchi dei suoi tifosi

L’estremo difensore al centro delle critiche, il 4-4 in Europa lo mette sul banco degli imputati

Come sabato scorso, allo Stadium, è andata in scena una partita ultra spettacolare e con emozioni fino all’ultimo istante. Dopo il 4-3 con l’Inter, un’altra rimonta incredibile per la Juventus, che nel recupero risale dal 2-4 al 4-4. Un punto guadagnato, per come si era messa la partita, prezioso per il futuro percorso in Champions League. Ma con alcuni aspetti da sottolineare.

Tudor, nel post partita, ha evidenziato come ci sia qualcosa da registrare, evidentemente, nella fase difensiva. Nel tema di discussione, entra anche, suo malgrado, Di Gregorio, che nella partita di ieri ha delle responsabilità. Colpevole, il portiere bianconero, di sicuro sul gol del 3-2 di Couto, preso sul suo palo, ma avrebbe potuto fare meglio anche in altre occasioni. Graziato da Beier che ha colpito il palo su una sua uscita imperfetta, forse avrebbe potuto essere più reattivo anche sul gol del 2-1 di Nmecha. E i pareri negativi non tardano a manifestarsi.

Juventus, Di Gregorio bersagliato su Instagram: disattiva i commenti ma non basta

Sul suo profilo Instagram, nel post pubblicato subito dopo la fine della partita, sono fioccati gli insulti per Di Gregorio. Il portiere juventino ha così bloccato i commenti, a quel post e a quello precedente, risalente alla partita con l’Inter, ma non è stato sufficiente.

Infatti, i tifosi della Juventus hanno continuato a criticarlo, spostando i loro commenti sul post ancora precedente. La bocciatura è quasi senza appello, i messaggi sono del seguente tenore: “Miracolato, se ci metti una sedia in porta, para uguale e costa meno”, “Ogni tiro un gol…svegliati”, “Quando si riceve un tiro in porta ci si tuffa, anche se sembra impossibile arrivarci”, “Uno scempio in porta, fate giocare Perin, puoi fare il portiere in Eccellenza, forse”, “È giunta l’ora di andare via dalla Juve, ormai si sa, sei scarso”, “Spero davvero di non vederti mai più nella formazione titolare della Juventus”. C’è stato anche chi però lo ha difeso e incoraggiato, invitando altri tifosi a sostenerlo e a non trascendere nei toni.