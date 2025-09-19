Atalanta
Allegri sceglie lui: nuovo affare tra Milan e Juve, c’è la data

Il prescelto per un’eredità pesantissima: il livornese lo ha già allenato in bianconero

Non è presto per cominciare a parlare, o quantomeno a ragionare in vista del prossimo calciomercato estivo. Del resto i grandi club sono tali perché si muovono sempre in grande anticipo. Siamo certi che anche il Milan, nonostante le tante troppe teste in società, stia già lavorando in ottica 2026.

Max Allegri prima di una partita del Milan
Allegri sceglie lui: nuovo affare tra Milan e Juve, c'è la data (LaPresse) – Calciomercato.it

Per la stagione ventura, una delle priorità dei rossoneri sarà il portiere. Ad oggi, infatti, non ci sono i margini per il rinnovo del contratto di Mike Maignan in scadenza tra nove mesi. In Inghilterra sono quasi tutti convinti che il futuro del francese sarà al Chelsea, il club a cui è stato a un passo all’inizio della passata estate.

Chi al posto di Maignan? Al Milan piace molto Suzuki del Parma, ma se restasse Moncada potrebbe essere battuta qualche pista in Ligue 1 ora sconosciuta. Va detto, però, che Allegri dà grande importanza al ruolo del portiere, in passato ha sempre messo bocca in tal senso, di conseguenza è molto probabile che anche stavolta dirà la sua. Ovvero indicando un profilo che conosce bene, un estremo difensore che ha già allenato.

Maignan durante una partita del Milan
Milan, Maignan verso l'addio a zero (LaPresse) – Calciomercato.it

Ai box per un problema al polpaccio, Maignan si appresta dunque a lasciare il Milan a costo zero e cinque anni dopo il suo approdo a Milanello. Dal 2021 ad oggi ha difeso la porta rossonera in:

  • 167 partite, di cui 123 in Serie A.

In bacheca due trofei, lo Scudetto nel 2021/2022 e la Supercoppa italiana nel gennaio 2025. Tutte due le volte ai danni dell’Inter.

Allegri può indicare Perin come erede di Maignan

Se fosse per Allegri, il suo posto verrebbe forse preso da un portiere altrettanto esperto. Già pronto, come quel Mattia Perin che il livornese ha avuto alle proprie dipendenze alla Juventus.

La valutazione del portiere pontino si attesta sui 3-4 milioni di euro.

Perin prima di una partita della Juventus
Milan, Perin erede di Maignan (LaPresse) – Calciomercato.it

33 anni il prossimo novembre e in scadenza nel 2027, Perin avrebbe voluto lasciare la Juve l’estate scorsa per tornare a rivestire un ruolo da protagonista. Che potrebbe garantirgli, per almeno un paio d’anni, il Milan di Max Allegri aspettando, magari, la crescita del promettente Torriani.

