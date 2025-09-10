Maignan dice addio al Milan: “Pre-contratto a gennaio”

Le ultime sul futuro del portiere rossonero in scadenza a giugno

Maignan verso l’addio al Milan. Il portiere francese è stato vicinissimo all’addio già l’estate scorsa: aveva raggiunto un accordo col Chelsea prima del Mondiale per Club, ma gli stessi ‘Blues’ non sono riusciti a trovare un’intesa con club di Cardinale e l’operazione è saltata.

Il francese non è andato allo scontro coi rossoneri, di cui è anche capitano: si è comportato da grande professionista, accettando di restare alla corte di Max Allegri.

A quanto pare, però, l’addio al Milan è stato solo rimandato. Nei mesi successivi, infatti, non ci sono stati passi in avanti per il rinnovo del contratto, che resta così in scadenza a giugno 2026.

Nel calcio le cose possono mutare in fretta, ma ad oggi non ci sono margini per un prolungamento. Ricordiamo che nella passata stagione era stato trovato un accordo, poi il club rossonero ha cambiato le carte in tavola e la firma è saltata.

Indispettitosi per il voltafaccia della società, Maignan si appresta quindi a lasciare Milano e il Milan dopo cinque stagioni. E fra nove mesi…

Dal 2021 ad oggi, l’estremo difensore nativo di Cayenne ha:

Collezionato 166 presenze ;

; Vinto uno Scudetto e una Supercoppa italiana.

Le ultime dall’Inghilterra su Maignan

Il Chelsea non è uscito di scena: Enzo Maresca lo voleva e lo vuole ancora al ‘Training Ground’ di Cobham. Non a caso alcun portiere è stato preso nel calciomercato estivo che si è appena concluso.

Secondo le indiscrezioni del sito inglese ‘TBR Football’, il Chelsea è pronto a tornare all’assalto di Maignan. L’obiettivo dei londinesi sarebbe quello di fargli firmare un “pre-contratto nel prossimo mese di gennaio”, per poi ingaggiarlo a zero il 1° luglio 2026.

Suzuki in pole

Il Milan ha già iniziato a muoversi per il post Maignan. Se fosse andato via a inizio estate, molto probabilmente Tare e soci avrebbero provato a chiudere per Suzuki del Parma. Il portiere giapponese nato in New Jersey è un profilo da Milan attuale: giovane, poco costoso (soprattutto ingaggio basso) e rivendibile.

Suzuki non è solo giovane e poco costoso, ma anche un portiere estremamente moderno – con tutti i pregi e i difetti del portiere moderno… – dal grande potenziale. Il Parma potrebbe volere non meno di 20/25 milioni per il cartellino del classe 2002, che ha diversi ammiratori pure in Premier.