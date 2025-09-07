Atalanta
Milan, il nuovo acquisto è già bocciato: Tare fa uno sgarbo alla Juve

Nuovo confronto a distanza tra le due big, in vista del mercato di gennaio ecco la prima idea del dirigente del Diavolo

Sono giorni intensi di preparativi per il prossimo weekend di campionato, quando si ritornerà a fare sul serio, nonostante molti allenatori delle big abbiano in questo momento un numero limitato di giocatori a disposizione per gli impegni in nazionale. I tecnici cercano di mettere a punto idee e meccanismi con le rose finalmente al completo, più o meno, dopo la conclusione del mercato. E sono tante le squadre da cui ci si aspetta molto. Come Milan e Juventus, che per motivi diversi devono riscattare una scorsa stagione non esaltante.

Igli Tare
Suonano la carica in particolare i rossoneri, che hanno molto da farsi perdonare. Allegri sa di dover dare fondo a tutta la sua esperienza per trovare la miglior quadra possibile per il Diavolo, per far sì di proiettarlo quanto meno in zona Champions. E’ un Diavolo che ha le potenzialità per dare fastidio a tutti, ma ancora alla ricerca della sua miglior versione. Anche perché il mercato, pur propositivo, sembra aver lasciato qualche lacuna. Uno dei nuovi per ora non convince e ci sarebbe già la caccia all’alternativa per il mese di gennaio, con Tare che sta iniziando a muoversi dietro le quinte. Potrebbe prendere corpo un nuovo confronto a distanza con la Juventus.

Allegri non convinto da Athekame, Milan su Arnau Martinez

Il nome monitorato dai rossoneri, infatti, stando a ‘Tuttosport’ sarebbe quello di Arnau Martinez, laterale destro del Girona.

Arnau Martinez
Athekame, su quella fascia, non appare ancora pronto e se i suoi progressi non dovessero essere evidenti prossimamente, l’idea è quella di cercare un giocatore più pronto. Arnau Martinez era stato sondato dalla Juventus, che però, come raccontato da Calciomercato.it, alla fine non aveva affondato il colpo. Ora, il giocatore può tornare utile, eccome, per il Milan.

