PAGELLE E TABELLINO MANCHESTER CITY-NAPOLI 2-0: Di Lorenzo inguaia Conte, Doku e Foden stellari

Top, flop, pagelle e tabellino della prima giornata di Champions League tra Manchester City e Napoli

Il Napoli esce sconfitto all’Ethiad Stadium alla prima giornata di Champions League: troppo Manchester City e l’espulsione di Di Lorenzo condanna gli azzurri.

Per venti minuti i Campioni d’Italia hanno sognato di giocarsela alla pari. Beukema ha sfiorato anche il gol, ma Donnarumma si è superato. Poi l’espulsione e le parate di Milinkovic-Savic che hanno tenuto a galla il Napoli. Dopo un primo tempo a reti bianche e dopo tanta sofferenza dei giocatori azzurri, Haaland ha punito il portiere serbo con un colpo di testa imparabile. Dieci minuti più tardi Doku ha chiuso il match, già dominato dai padroni di casa.

Pagelle Manchester City-Napoli

MANCHESTER CITY

TOP Foden 7 – Realizza un assist per Haaland da cinema. Palla sotto in verticale a superare la difesa. Uno scavetto da PlayStation. Ma in tutto il primo tempo si fa sempre trovare presente tra le linee.

FLOP – Nessuno. Il vero assente è il pubblico di Manchester.

Donnarumma 6,5

Khusanov 6

Ruben Dias 6

Gvardiol 6,5 (Ake s.v.)

O’Reilly 5,5

Rodri 7 (Gonzalez 6)

Foden 7

Bernardo Silva 6,5

Reijnders 6,5 (Lewis s.v.)

Doku 7 (Savinho 6)

Haaland 7 (Bobb s.v.)

All. Guardiola 7 – L’episodio dell’espulsione cambia il corso della gara e crea un vantaggio enorme per la sua squadra. Ma la gestione dei ritmi, la pazienza nell’andare a cercare il gol, fa del City una certezza in Europa. Sono loro gli avversari da battere.

NAPOLI

TOP Politano 7 – Lotta come un leone nel primo tempo. Specialmente quando ottiene la fascia da capitano. Esce lui, il Napoli smette anche di mantenere qualche pallone

FLOP Di Lorenzo 4,5 – Commette due errori che costano carissimo.

Milinkovic-Savic 6,5

Di Lorenzo 4,5

Beukema 5,5

Buongiorno 6

Spinazzola 6,5

Lobotka 6 (Gilmour 6)

Politano 7 (Juan Jesus 6)

Anguissa 5,5 (Elmas 6)

De Bruyne 6 (Olivera 6)

McTominay 5

Hojlund 5,5 (Neres 6)

All. Conte 5,5 – Cambi forzati e che peccato. Quella sostituzione Politano-Juan Jesus, sullo 0-0, aveva un senso. Ma tutto è vanificato da una palla geniale di Foden per Haaland. Aveva preparato una partita differente. E non bastavano il piano B e il piano C.

Il tabellino di Manchester City-Napoli 2-0

Marcatori: 56′ Haaland, 65′ Doku

Manchester City (4-1-4-1): Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol (80′ Aké), O’Reilly; Rodri (60′ Gonzalez); Bernardo Silva, Foden, Reijnders (80′ Lewis), Doku (68′ Savinho); Haaland (80′ Bobb)

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka (70′ Gilmour); Politano (52′ Juan Jesus), Anguissa (70′ Elmas), De Bruyne (26′ Olivera), McTominay; Hojlund (70′ Neres).

Arbitro: Zwayer (GER); ass: Kempter e Dietz (GER); IV: Badstubner (GER); VAR e Avar: Dingert e Dankert (GER)

Ammoniti: Politano (N)

Espulsi: Di Lorenzo (N)

Note: 4′ di recupero nel primo tempo; 2′ di recupero nel secondo tempo