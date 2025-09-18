Atalanta
DIRETTA Champions League, Manchester City-Napoli 0-0 | Conte in dieci: fuori De Bruyne per Olivera LIVE

Foto dell'autore

Si chiude la tre giorni dedicata alla prima giornata della fase a calendario della massima competizione europea per club

Dopo il clamoroso pareggio della Juventus contro il Borussia Dortmund e il doppio confronto di mercoledì Ajax-Inter e Psg-Atalanta, questa tre giorni dedicata alla Champions League si conclude con l’ultima partita delle italiane.

Guardiola e Conte si sfidano a braccio di ferro, immagine creata con l'intelligenza artificiale
Guardiola e Conte (IA) – Calciomercato.it

Il Manchester City padrone di casa, guidato in panchina dal manager Pep Guardiola, si presenta a questo importante appuntamento dopo la rotonda vittoria per 3-0 ottenuta contro i ‘cugini’ del Manchester United di Ruben Amorim. Una partita che ha segnato anche l’esordio in porta di Gigio Donnarumma con i ‘Citizen’, autore di una grande prestazione.

Di contro, il Napoli dell’allenatore Antonio Conte è reduce dalla vittoria, ottenuta senza discussioni, sul campo della Fiorentina di Stefano Pioli che gli ha consentito di raggiungere in testa la sua ex squadra, i bianconeri di Igor Tudor, a punteggio pieno. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Etihad Stadium’ di Manchester.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-NAPOLI

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Reijnders, Rodri; Bernardo Silva, Foden, Doku; Haaland. All. Guardiola

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; De Bruyne; Hojlund. All. Conte

ARBITRO: Felix Zwayer (Germania)

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV: Sky Sport Calcio e in streaming tramite l’app SkyGo e su Now

