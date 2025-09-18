Lautaro ancora fuori? Esposito brilla e dà ragione a Chivu

Il baby bomber promosso in Champions League al posto del capitano, costretto al forfait per un problema alla schiena

L’Inter rialza la testa e scaccia via le paure nella notte europea di Champions League sul campo dell’Ajax. Marcus Thuram è incontenibile, trascinando i nerazzurri alla vittoria nel catino della ‘Cruijff Arena’.

L’attaccante francese mette il timbro sul successo dei vicecampioni d’Europa, vitale per allontanare le polemiche degli ultimi tempi e ritrovare un po’ di serenità. Respira ovviamente Cristian Chivu, finito nell’occhio del ciclone dopo il ko Derby d’Italia contro la Juventus.

L’allenatore interista ritrova risultato e certezze, affidandosi alla vecchia guardia per la trasferta olandese, con l’unica eccezione di Pio Esposito in attacco. Il baby centravanti è stato preferito a Bonny per sostituire Lautaro Martinez al fianco di Thuram e ha convinto tutti con la sua prestazione.

Inter, Esposito promosso: possibile conferma con Lautaro ko

Pio Esposito non ha pagato l’emozione del battesimo in Europa ed è stato tra i grandi protagonisti del successo dell’Inter contro l’Ajax all’esordio stagionale in Champions League. Il classe 2005 ex Spezia ha la piena fiducia in Chivu, che lo aveva lanciato in passato nella Primavera nerazzurra.

Lo stesso allenatore è stato decisivo anche per la permanenza in pianta stabile a Milano del giovanissimo bomber, che è destinato ad avere sempre maggiore spazio nella scacchiere nerazzurro dietro la ‘Thu-La’. Esposito potrebbe anche essere riconfermato domenica sera nella sfida di campionato contro il Sassuolo, considerando le non perfette condizioni fisiche di capitan Lautaro. “Ha questo problema alla schiena e non era in grado di giocare. Abbiamo concordato di tenerlo a riposo e cercheremo di recuperarlo il prima possibile“, ha spiegato Chivu nella conferenza stampa post gara a proposito del ‘Toro’.

Le condizioni di Lautaro Martinez verranno monitorate nei prossimi allenamenti e non si rischierà nulla se l’argentino non avrà recuperato al 100% dal fastidio alla schiena. Precauzionalmente quindi potrebbe restare fuori anche contro il Sassuolo, anche se una decisione verrà presa solo dopo la rifinitura di sabato. Pronto e scalpitante c’è comunque Pio Esposito, blindato in estate da Chivu e dalla dirigenza dell’Inter malgrado le tante richieste arrivate sul mercato.