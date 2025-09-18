Atalanta
Juventus, ritorno al passato: il pupillo di Thiago Motta nel mirino

Foto dell'autore

Il tecnico italobrasiliano lo avrebbe voluto a Torino, ora vederlo in maglia bianconera può diventare realtà: il colpo di scena clamoroso

Dopo un mercato estivo piuttosto complicato e in salita, la Juventus prova a trarne i frutti, lanciandosi nel vivo della stagione. I bianconeri hanno iniziato la stagione col piede giusto battendo anche l’Inter, in un derby d’Italia che ha rilanciato le ambizioni della Vecchia Signora per qualcosa in più di un quarto posto

Thiago Motta
Juventus, ritorno al passato: il pupillo di Thiago Motta nel mirino – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

La squadra di Tudor sembra avere il potenziale per poter lottare per grandi traguardi, ma naturalmente, nelle prossime sessioni di mercato, si cercherà di alzare l’asticella e di migliorare la qualità della rosa. Uno degli aspetti principali riguarderà la sostituzione di Vlahovic, che è entrato nel mirino dell’Inter. Il serbo, nonostante l’ottimo impatto stagionale, è sempre più lontano da Torino. E si fanno già diversi nomi per la sua sostituzione. Tra cui anche un pupillo di Thiago Motta.

Juventus, è Zirkzee l’alternativa a Lookman

L’allenatore italobrasiliano avrebbe gradito averlo nella sua esperienza torinese. Adesso, può vestire il bianconero. La Juventus segue infatti di nuovo con grande interesse Zirkzee.

Zirkzee
Juventus, è Zirkzee l’alternativa a Lookman – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

A riportare il nuovo dossier aperto dai bianconeri sull’olandese, l’esperto di mercato turco Ekrem Konur. Si tratterebbe del nome alternativo a Lookman, altro profilo che Comolli sta inquadrando per il reparto offensivo. Zirkzee è stato trattenuto al Manchester United, nonostante le tante voci su di lui in estate, ma la stagione per lui non è iniziata benissimo. Appena 67 minuti in campo nelle prime quattro apparizioni dei ‘Red Devils’, la sensazione è che di fronte alla giusta offerta, anche a gennaio, a questo punto possa partire.

