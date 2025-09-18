Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Firma gratis per Mourinho: addio Juventus

Foto dell'autore

Può firmare gratis per Mourinho, addio Juventus: l’indiscrezione di calciomercato e tutti gli ultimi aggiornamenti

Mourinho torna subito. Nelle ultime ore c’è stata l’accelerata decisiva: dopo l’esonero da parte del Fenerbahce, il tecnico portoghese sarebbe infatti pronto a tornare in patria.

mourinho
José Mourinho, colpo a parametro zero e addio Juventus (Foto LaPresse) – calciomercato.it

L’ex Inter e Roma sta per diventare il nuovo allenatore del Benfica, la squadra che lo ha eliminato dalla Champions League e che di fatto ha causato il suo esonero da parte del Fenerbahce. Rui Costa, attuale presidente del Benfica, ha già annunciato l’addio di Bruno Lage: “Volevo annunciare che abbiamo raggiunto un accordo con Bruno Lage per le sue dimissioni dalla carica di allenatore del Benfica. Per quanto riguarda il prossimo allenatore, contiamo di averlo in panchina entro sabato a Vila das Aves”.

Lage ha pagato la clamorosa rimonta subita in casa da 2-0 a 2-3, all’esordio in Champions League, contro gli azeri del Qarabag. È già tutto pronto per la nuova era Mourinho.

Calciomercato Juve, firma per il Benfica di Mourinho

Con José Mourinho potrebbe rientrare in Portogallo anche un altro top del calcio mondiale. Secondo quanto riportato da ‘TransferFeed’, infatti, arrivano nuove conferme sull’ipotesi Bernardo Silva per la società portoghese.

Bernardo Silva
Bernardo Silva il De Bruyne della Juventus: per il sondaggio di CM.IT serve di più ai bianconeri – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse)

Il 31enne Nazionale portoghese, dopo otto anni al Manchester City, potrebbe salutare a parametro zero come avvenuto nella scorsa estate a Kevin De Bruyne. Il club inglese non intende prolungare il suo contratto in scadenza il prossimo giugno e secondo i media britannici il Benfica è indicato in pole position. Bernardo Silva, accostato nelle ultime settimane anche alla Juventus, potrebbe così fare ritorno nel club in cui è cresciuto ed esploso tra i professionisti. I bianconeri sono avvisati.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie