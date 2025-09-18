Firma gratis per Mourinho: addio Juventus

Può firmare gratis per Mourinho, addio Juventus: l’indiscrezione di calciomercato e tutti gli ultimi aggiornamenti

Mourinho torna subito. Nelle ultime ore c’è stata l’accelerata decisiva: dopo l’esonero da parte del Fenerbahce, il tecnico portoghese sarebbe infatti pronto a tornare in patria.

L’ex Inter e Roma sta per diventare il nuovo allenatore del Benfica, la squadra che lo ha eliminato dalla Champions League e che di fatto ha causato il suo esonero da parte del Fenerbahce. Rui Costa, attuale presidente del Benfica, ha già annunciato l’addio di Bruno Lage: “Volevo annunciare che abbiamo raggiunto un accordo con Bruno Lage per le sue dimissioni dalla carica di allenatore del Benfica. Per quanto riguarda il prossimo allenatore, contiamo di averlo in panchina entro sabato a Vila das Aves”.

Lage ha pagato la clamorosa rimonta subita in casa da 2-0 a 2-3, all’esordio in Champions League, contro gli azeri del Qarabag. È già tutto pronto per la nuova era Mourinho.

Calciomercato Juve, firma per il Benfica di Mourinho

Con José Mourinho potrebbe rientrare in Portogallo anche un altro top del calcio mondiale. Secondo quanto riportato da ‘TransferFeed’, infatti, arrivano nuove conferme sull’ipotesi Bernardo Silva per la società portoghese.

Il 31enne Nazionale portoghese, dopo otto anni al Manchester City, potrebbe salutare a parametro zero come avvenuto nella scorsa estate a Kevin De Bruyne. Il club inglese non intende prolungare il suo contratto in scadenza il prossimo giugno e secondo i media britannici il Benfica è indicato in pole position. Bernardo Silva, accostato nelle ultime settimane anche alla Juventus, potrebbe così fare ritorno nel club in cui è cresciuto ed esploso tra i professionisti. I bianconeri sono avvisati.